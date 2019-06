Schade en gewonden

Hevige onweersbuien en zware windstoten hebben in de nacht van woensdag op donderdag forse schade veroorzaakt. In meerdere plaatsen moesten hulpdiensten uitrukken vanwege omgewaaide bomen en weggewaaide daken. In Amsterdam moesten vijf mensen naar het ziekenhuis met lichte verwondingen.

Het KNMI gaf net na middernacht code oranje af voor het hele land met uitzondering van de provincie Zeeland. Het front met zware onweersbuien, regen, hagel en zware tot zeer zware windstoten per uur trok van het zuiden naar het noorden.