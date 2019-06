Duitse ex-verpleger krijgt opnieuw levenslang voor moord op 85 patiënten

De Duitse oud-verpleger Niels Högel is donderdag opnieuw veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op patiënten. De rechtbank in Oldenburg achtte bewezen dat hij 85 mensen in ziekenhuizen om het leven heeft gebracht. Het bewijs was voor vijftien andere sterfgevallen niet sterk genoeg, oordeelde de rechter volgens persbureau dpa.

Högel (42) werd in 2015 ook al tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor twee moorden en twee pogingen tot moord. In die rechtszaak zei hij dat hij zijn patiënten een middel toediende waardoor het hart stopte, zodat hij ze kon reanimeren. In de jaren daarna bleek dat hij veel meer slachtoffers heeft gemaakt dan die vier. Justitie acht het aannemelijk dat hij nog meer mensen heeft omgebracht dan de honderd gevallen waarvoor hij terechtstond, maar het precieze dodental is volgens forensische onderzoekers niet meer te achterhalen.

Ziekenhuizen

De moorden waarvoor de Duitse oud-verpleger terechtstond werden gepleegd tussen 1999 en 2002 in het Noord-Duitse Oldenburg en tussen 2003 en 2005 in het nabijgelegen Delmenhorst. De slachtoffers waren 34 tot 96 jaar oud. Voor drie sterfgevallen vond justitie het bewijs zelf ook niet sterk genoeg.

Högel heeft schuld bekend aan 43 moorden en heeft vijf moorden ontkend. De andere 52 sterfgevallen zei hij zich niet te herinneren, aldus AP. In zijn slotwoord zei de verpleger woensdag zich bewust te zijn van het leed dat hij veroorzaakt heeft. Hij sprak van „verschrikkelijke daden” en betuigde spijt.

Voor het onderzoek naar de moorden moesten de lichamen van slachtoffers opgegraven worden. Van eventuele slachtoffers die zijn gecremeerd, is de doodsoorzaak niet meer te achterhalen. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft niemand in Duitsland zo veel mensen omgebracht als Högel.