Nederland finalist Nations League na 3-1 tegen Engeland

Het Nederlands elftal staat in de finale van de Nations League. Oranje klopte donderdag Engeland in de halve eindstrijd met verlenging: 3-1.

Bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers stuiten zondagavond op Portugal in de finale van de nieuwe competitie van de UEFA. Het gastland rekende woensdag al af met Zwitserland (3-1). De eindstrijd wordt gespeeld in Estádio do Dragão van Porto.

Marcus Rashford opende in de 32e minuut vanaf de strafschopstip de score voor Engeland. Dat mocht vooral Matthijs de Ligt zich aanrekenen. De aanvoerder van Ajax ging eerst in de fout en trapte vervolgens Rashford tegen de grond.

De Ligt maakte zijn fout in de 73e minuut goed door de gelijkmaker binnen te koppen (1-1). Invaller Jesse Lingard leek de Britten nog in reguliere speeltijd naar de finale te schieten maar de videoscheidsrechter zag dat de doelpuntenmaker buitenspel stond.

Depay miste eerst nog twee enorme mogelijkheden voordat invaller Quincy Promes via de ongelukkige Kyle Walker raak schoot: 2-1. Promes profiteerde daarna ook nog van een blunder van Ross Barkley: 3-1.