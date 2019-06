Nachtelijk noodweer zorgt voor schade en overlast

Hevige onweersbuien en zware windstoten hebben in de nacht van woensdag op donderdag de nodige schade veroorzaakt. In meerdere plaatsen moesten hulpdiensten uitrukken vanwege omgewaaide bomen en weggewaaide daken.

Het KNMI gaf net na middernacht code oranje af voor het hele land met uitzondering van de provincie Zeeland. Het front met zware onweersbuien, regen, hagel en zware tot zeer zware windstoten per uur trok van het zuiden naar het noorden.

In Utrecht werd volgens Weeronline zelfs een windstoot van 127 kilometer per uur gemeten. Vanuit het westen van het land kwamen meldingen binnen van hagelstenen tot wel 4 centimeter in doorsnee.

Op Schiphol is het werk van het grondpersoneel stilgelegd en moesten acht vliegtuigen van Transavia uitwijken naar andere luchthavens, meldt de NOS.

Net als op veel andere plekken in het land zijn in de Gouden Bocht op de Herengracht in Amsterdam meerdere bomen omgevallen, laat advocaat Oscar Hammerstein zien in een filmpje op Twitter. Daarin spreekt hij van een ‘rampgebied’:

In Beuningen in Gelderland, in Werkhoven in Utrecht en in Velsen-Noord in Noord-Holland brak brand uit in huizen, vermoedelijk na blikseminslagen.

Boswachter en amateurfotograaf Paul Begijn plaatste op Twitter een foto van het onweer boven Heusden in Noord-Brabant:

Volgens Rijkswaterstaat liggen op veel plekken takken en andere rommel op de weg en de dienst adviseert iedereen dan ook de rijstijl aan te passen:

Het @KNMI heeft #code_oranje afgegeven voor bijna het hele land. Net als gisternacht veel rommel en takken op de weg, dus pas je rijstijl aan en houd weers- en verkeersinformatie in de gaten. pic.twitter.com/H3WepdFkdH — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 5 juni 2019

Vanaf 2 uur ‘s nachts gold code oranje alleen nog voor het noorden van het land.