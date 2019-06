‘Muziek is vaak escapisme, maar zo lossen we niets op’

De vrouw met het half kaalgeschoren hoofd zou concertpianist worden. Als tiener leek het haar prachtig en ze had talent. Maar door een handblessure moest Eliane Correa (30) op haar vijftiende lange tijd stoppen met pianospelen en steeds als ze weer begon, kwam de pijn terug.

De Cubaans-Luxemburgse moest haar muzikale creativiteit op een andere manier kwijt. Zo begon ze te componeren, andere instrumenten te bespelen en bestudeerde ze de etnologische achtergrond van de Cubaanse muziek. Nu is Correa nog steeds toetsenist. Maar vooral toch componist, producer én activist. „Uiteindelijk ben ik die RSI heel dankbaar”, zegt ze.

In het Pinksterweekeinde is Correa ‘artist in focus’ op Music Meeting, het international muziekfestival in Nijmegen. Ze speelt er met haar Londense latin popband Wara, maar ook met een salsa-orkest en een strijkkwartet. „Ik kan niet zo goed al mijn energie op één ding richten. De ene dag spring ik over het podium in een club, de volgende schrijf ik een stuk voor een orkest.”

Anti-racistische muziek

Wara is haar voornaamste uitlaatklep: de band combineert salsa, jazz, reggaeton en dancehall. „Reggaeton is de laatste jaren heel vrouwonvriendelijk geworden. Ik heb niets met de sociale waarden uit die scene. Maar de beat, de dembow, is zo aanstekelijk. Ik hou er enorm van. Dus pellen we al die lagen eraf en maken slimme reggaeton.”

De band is ook de plek voor haar politieke boodschap. „Onze muziek is feministisch, anti-racistisch, pro-immigratie. Politieke, boze muziek, maar tegelijk partymuziek.” Ze voelt het als een verplichting om het platform dat ze heeft als muzikant goed te gebruiken. „Muziek is vaak escapisme, even weg uit de moeilijke tijden, even geen Brexit of Trump. Maar zo lossen we niets op. Muzikanten hebben aan de basis gestaan van veel sociale veranderingen. We moeten onze stem slim gebruiken.”

Man-vrouwverhouding

Haar zeskoppige band bestaat uit drie mannen en drie vrouwen. Correa is blij dat Music Meeting zich heeft aangesloten bij een initiatief dat streeft naar een gelijkwaardige man-vrouwverhouding in festivalprogrammering. „Dat is nog steeds hard nodig. Zangeressen zijn er genoeg, meestal van bands die verder alleen uit mannen bestaan. In de Londense latin-scene is het aantal vrouwelijke muzikanten op één hand te tellen en in Engeland is slechts één op 49 producers vrouw. Het is niet zo dat ze verborgen blijven, nee, ze zijn er gewoon niet! Omdat jonge meisjes nog steeds de boodschap krijgen dat ze hun kop moeten houden en mooi moeten zijn. Terwijl jongens te horen krijgen dat ze alles kunnen worden.”

Wara telt meer nationaliteiten dan bandleden. De muzikanten hebben hun roots in landen van Griekenland tot Congo, van Chili tot Duitsland. Correa zelf werd geboren in Luxemburg, in een „heel geïsoleerde Latin community”. Zodra ze kon verhuisde ze naar Cuba, het land van haar moeder, om daar te studeren. Een andere familielijn loopt naar Argentinië en ze is vaak in Spanje.

Maar uiteindelijk komt Wara uit Londen. Ze heeft een haat-liefdeverhouding tot de stad. „Het kan heel eenzaam en onpersoonlijk zijn.” Bijna elke winter kan ze er niet meer tegen, pakt al haar spullen en gaat terug naar Havana. Maar na een paar maanden mist Correa weer de onbegrensde Londense muziekscene. .

Salsasterren

In Nijmegen speelt Correa ook met Mercadonegro, een band die vooral salsasterren begeleidt op tour in Europa, maar ook eigen muziek maakt. Bij hen kan Correa haar Cubaanse muziek kwijt. En dan is er nog de samenwerking met Fuse, het Nederlandse strijkkwartet dat onder meer bekend is van het televisieprogramma Podium Witteman. „Na de politieke boodschap voor het grote publiek van Wara en wilde salsa, wordt dit meditatieve luistermuziek in een ongewone bezetting. Ik heb het nog nooit eerder gedaan, daarom is het zo leuk.”

Music Meeting is van 8-10 juni in Park Brakkenstein in Nijmegen Zie ook musicmeeting.nl