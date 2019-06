Mens is voer noch vijand voor wolf

De meeste Nederlanders komen als kind in aanraking met wolven via boeken (Dolfje Weerwolfje), liedjes (Drs. P.’s Dodenrit) of sprookjes (Roodkapje). De laatste jaren kun je wolven in Nederland ook in het echt tegenkomen. Dinsdag werd bekend dat een tweede wolvin zich op de Veluwe heeft gevestigd. De kans dat je een wolf tegenkomt blijft klein maar is wel iets groter geworden. Maar áls je een wolf tegenkomt, wat doe je dan?

Allereerst: „Wees blij!” zegt Wolven in Nederland, de organisatie die zich inzet voor „conflictarm samenleven met wolven”. Bekijk de wolf daarna „in alle rust”. Maar wie een vreugdedansje niet kan onderdrukken loopt geen gevaar. „Dat maakt een wolf niets uit”, zegt Glenn Lelieveld, ecoloog en projectcoördinator van Wolven in Nederland aan de telefoon. Hij herinnert zich dat er een keer een wolf door zijn straat liep toen hij in Bennekom woonde. Een fietser reed drie meter van de wolf vandaan voorbij, de wolf had niets door. „Het zijn stoïcijnse beesten”, concludeert Lelieveld. „Wolven hebben geen boodschap aan mensen: voor de wolf zijn wij onderdeel van het landschap, voer noch vijand.”

Tip twee: respecteer de wolf. Hoe? „Ren niet op de wolf af, geef ruimte en laat hem zijn gang gaan”, aldus Lelieveld. „Een wolf heeft geen interesse in jou, hou dat zo.”

Drie: hou honden aangelijnd en voer de wolf niet. Kan dat trouwens, een wolf voeren? „Je zou bijvoorbeeld vlees kunnen gooien. Maar je moet vermijden dat wolven aan mensen wennen. Wolven moeten achter reeën en zwijnen aan, en niet gaan kijken wat er in een kinderhandje verstopt zou kunnen zitten.”

Tip vier: ren nooit weg, dat wakkert het jachtinstinct van de wolf aan. Tot een aanval komt het overigens vrijwel nooit. De afgelopen zeventig jaar zijn in Europa vier mensen gedood door niet-hondsdolle wolven. Mocht je toch de indruk hebben dat de wolf gaat aanvallen, maak je dan zo groot mogelijk en steek je armen boven je hoofd, dan lijk je langer. Loop langzaam achteruit, zodat de wolf ziet dat je een confrontatie wil vermijden en hij nog weg kan. Als hij de aanval toch inzet, schreeuw, maak lawaai, en gooi zand of stenen. Hoe agressiever je doet, hoe groter de kans dat de wolf jou als gevaar ziet en het hazenpad kiest.

Ten slotte: je moet wel zeker weten dat je een wolf voor je hebt. Inwoners van Veenendaal dachten een wolf door hun straten te zien struinen. Foto’s en filmpjes gingen rond en de politie werd ingelicht. ’s Avonds liet het dierenasiel uit Amerongen weten dat het om een ontsnapte Saarlooswolfhond ging. Het verschil? Anders dan de Saarlooswolfhond hebben wolven geen krul in de staart, geen spitse oren en waggelen ze niet maar lopen ze in een rechte lijn. Klopt je signalement, en sta je op veilige afstand? Geniet, toon respect, hou honden aangelijnd en vervolg stoïcijns het leven.