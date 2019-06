Marokkaanse scholier (14) verdwijnt tijdens uitwisseling

Een Marokkaanse scholier die op uitwisseling was in Nederland is afgelopen week spoorloos verdwenen. In de nacht van dinsdag op woensdag is hij met een koffer uit het raam geklommen bij het gastgezin in Amsterdam waar hij was ondergebracht. De politie is naar hem op zoek.

Het gaat om de 14-jarige Mohammed Elhilali, zo blijkt uit een vermissingsbericht dat is verspreid door de politie. Hij was met een groep van 15 medeleerlingen op een uitwisselingsproject bij het Spinoza Lyceum in Amsterdam. Op de ochtend van zijn vertrek was Elhilali, die volgens de politie alleen Arabisch spreekt en niet bekend is in Nederland, verdwenen. „Er bestaan aanwijzingen dat deze jongen zijn actie van te voren heeft gepland”, schrijft de school in een brief aan de ouders.

Leraren van het Spinoza Lyceum zien dat de Marokkaanse jongen nog wel actief is op sociale media, zegt rector Jan Paul Beekman van het Spinoza Lyceum tegen de lokale Amsterdamse zender AT5. „We weten in ieder geval dat hij nog leeft, maar we maken ons natuurlijk wel zorgen.”

De gastouders zijn „zeer aangeslagen”, aldus de brief van de school. Elhilali’s medeleerlingen en docenten zijn woensdagavond teruggekeerd naar Marokko.