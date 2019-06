Macron en Trump eren veteranen en elkaar in Normandië

De Franse president Emmanuel Macron en zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump hebben donderdag in Colleville-sur-Mer gesproken tijdens de ceremonie ter ere van de 75ste verjaardag van de invasie van de geallieerden in Normandië, beter bekend als D-Day. De plechtigheid vond plaats op de Amerikaanse begraafplaats in Normandië.

Macron sprak als eerste. Hij blikte in zijn toespraak terug op 6 juni 1944, toen Operation Overlord plaatsvond in Normandië. Hij eerde de duizenden jonge militairen die ver van huis begonnen aan een missie die uiteindelijk „het lot van Europa heeft veranderd”. Halverwege zijn toespraak keerde hij zich naar de veteranen die achter hem zaten, en dankte hen in het Engels: „We weten wat we aan u te denken hebben: onze vrijheid.”

Ook richtte hij zich tot president Trump. Hij benadrukte het belang van de relatie tussen de Verenigde Staten en Frankrijk. „We moeten nooit stoppen met het laten leven van de verbintenis tussen vrije volken.” Macron sloot zijn boodschap af door de VS, Frankrijk en de „vriendschap tussen de twee naties” te eren. Na zijn toespraak benoemde hij vijf Amerikaanse veteranen tot ridder in het Legioen van Eer, een hoge Franse onderscheiding.

Trump focust op de VS

Ook Trump herdacht de gebeurtenissen van D-Day. Hij noemde de Amerikaanse militairen die in Normandië streden de „trots van onze natie, de glorie van de republiek”. Ook benoemde hij de andere geallieerden en dankte hen voor hun aandeel in de strijd tegen de „verderfelijke tirannie van het naziregime”.

Trumps toespraak was minder politiek geladen dan die van Macron. De Amerikaanse president vulde zijn toespraak goeddeels met persoonlijke verhalen over individuele militairen die in 1944 hebben gestreden op het strand van Normandië. Wel stelde hij dat de Verenigde Staten „het Franse volk omarmen” en dat „onze band onverbrekelijk is”.

Hierna verlegde Trump zijn aandacht weer naar de Verenigde Staten. Hij sloot zijn toespraak af door te stellen dat de veteranen op D-Day de toekomst van de VS veilig hebben gesteld. Hij benoemde de prestaties die de VS sinds de Tweede Wereldoorlog hebben geleverd en concludeerde: „Amerika is sterker dan ooit. […] Onze kinderen zullen voor altijd vrij zijn.”

Later donderdag spreken Macron en Trump elkaar over de bilaterale verhoudingen tussen Frankrijk en de Verenigde Staten. Daarna zullen de regeringsleiders samen lunchen.

Mays laatste ceremonie

Eerder op donderdag kwamen Macron en de Britse premier Theresa May samen in Ver-sur-Mer, op de locatie waar een gedenkplaats ter ere van Britse militairen die streden in Normandië wordt gebouwd. Macron en May, die tijdens hun eerste ontmoeting de plannen voor het monument onthulden, legden hier de symbolische eerste steen.

Het was een bijzondere plechtigheid voor May, omdat het hoogstwaarschijnlijk de laatste officiële ceremonie is voor zij vrijdag terugtreedt als leider van de Conservatieve Partij en daarmee als premier. De komende weken blijft ze wel aan als waarnemend premier tot de Conservatieven een nieuwe leider benoemen op 22 juli.

President Macron stelde donderdagochtend dat hij met plezier heeft samengewerkt met May. Ook benadrukte hij dat „we voor altijd zij aan zij staan, omdat dat ons gezamenlijke lot is”. May zelf maakte geen woorden vuil aan haar vertrek. Zij sprak alleen over het „heldhaftige en toegewijde” optreden van de 156.000 militairen die op D-Day in Normandië hebben gevochten.