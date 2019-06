Sociaaldemocraten winnen parlementsverkiezingen in Denemarken

De Deense parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de sociaaldemocratische partij van Mette Frederiksen. Samen met vier andere linkse partijen hebben zij een meerderheid in het parlement. Ze behaalden 96 zetels, tegenover 79 voor de regerende liberalen en andere rechtse partijen.

Opvallend is het grote verlies van de rechts-populistische Deense Volkspartij. Die gaf vele jaren gedoogsteun aan een centrum-rechtse minderheidsregering. De partij, die vooral een streng anti-immigratiebeleid voorstaat, verloor meer dan de helft van zijn kiezers en viel terug van 21 procent naar 9 procent van de stemmen.

De liberalen van premier Lars Løkke Rasmussen, die vanaf 2015 premier was en eerder al tussen 2009 en 2011, werden de tweede partij van het land. Rasmussen diende deze donderdag zijn ontslag in bij de Deense koningin.

Welzijn

De 41-jarige Frederiksen zal vrijwel zeker de nieuwe regering gaan leiden. Zij wordt daarmee de jongste premier van Denemarken. In de verkiezingscampagne richtte ze zich vooral op de verzorgingsstaat. Ze wil daartoe onder meer de belastingen verhogen, met name voor de financiële sector. Door daarnaast ook te pleiten voor een streng migratiebeleid, nam zij de populisten de wind uit de zeilen.

Ook in de jaren 80 steunden de Deense sociaaldemocraten een streng migratiebeleid. Dat veranderde aan het eind van de vorige eeuw, mede onder druk van andere linkse partijen waarmee een coalitie werd gevormd.

Kristian Thulesen Dahl, de leider van de Volkspartij, noemde de verkiezingsuitslag „heel, heel slecht”, maar zei niet van plan te zijn om van standpunt te veranderen. Van twee kleine extreem-rechtse partijen behaalde alleen de anti-moslimpartij Nieuw Rechts met 2,4 procent de kiesdrempel.

„Deze verkiezingen gingen over welzijn en het oordeel van de kiezer is overduidelijk”, zei Frederiksen woensdagavond. „Van nu af aan maken we van welzijn de topprioriteit in Denemarken.” Ze streeft naar een minderheidsregering met steun van andere linkse partijen. (Reuters)