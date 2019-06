‘Kapitein cruiseschip Boedapest ook betrokken bij aanvaring in Nederland’

De kapitein van het cruiseschip dat vorige week betrokken was bij een dodelijke aanvaring in Boedapest, heeft volgens de Hongaarse justitie eerder al een botsing veroorzaakt in Nederland. Dat melden Hongaarse media donderdag.

Het incident in Nederland betreft volgens de aanklagers een aanvaring op 1 april in Terneuzen. Vlak na middernacht botste het riviercruiseschip de Viking Idun op de Westerschelde tegen een tanker. Beide schepen raakten beschadigd, meldde de Zeeuwse krant PZC destijds. De kapitein, die sinds donderdag vastzit in Hongarije, zou aan het roer hebben gestaan van de Viking Idun. Aan boord van dat schip vielen vijf lichtgewonden.

Vijftien doden

Vorige week woensdag voer de 64-jarige kapitein uit Oekraïne met een ander schip van Viking, de Sigyn, over de Donau door Boedapest. De Sigyn voer tegen een kleiner toeristenbootje aan, dat vervolgens zonk. Ten minste vijftien Zuid-Koreaanse toeristen kwamen daarbij om. Dertien anderen worden nog vermist, onder wie twee Hongaarse bemanningsleden. Het staat vrijwel vast dat ook zij zijn overleden. Zeven Koreanen brachten het er levend vanaf.

Justitie in Hongarije maakte donderdag ook bekend dat de kapitein na afloop van het ongeluk in Boedapest gegevens van zijn telefoon heeft gewist. Welke gegevens dat waren, is niet duidelijk. De aanklagers verdenken hem van roekeloosheid op een openbare waterweg. Volgens advocaten van de Oekraïner heeft de man niets verkeerd gedaan. Hij zou veel ervaring hebben en kapot zijn van de aanvaring.