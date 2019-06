Kamervoorzitter botst hard met Öztürk na aanval op SP'er Karabulut

Kamervoorzitter Khadija Arib en Selçuk Öztürk botsten al vaker. Het Denk-Kamerlid schreeuwt geregeld hard door de zaal als hij het woord niet heeft, tot ergernis van Arib. Maar niet eerder liep een confrontatie tussen de twee zo uit de hand als donderdagochtend.

In een debat over Turkije beschuldigt Öztürk SP-Kamerlid Sadet Karabulut, die van Koerdische afkomst is, ervan „een terroristische organisatie als de PKK te willen steunen”. Arib grijpt daarop in en vraagt Öztürk of hij hier bewijzen voor heeft, want „het is nogal wat om een collega hiervan te beschuldigen”. Öztürk haalt vervolgens een oude SP-motie uit 2015 aan die het kabinet oproept de PKK van de terreurlijst te halen. „Dus heeft de SP banden met de PKK”, is zijn conclusie.

‘Schandelijk’

Andere Kamerleden vallen Arib direct bij. VVD’er Sven Koopmans noemt de beschuldigingen „buitengewoon ongepast en schandelijk”. Koopmans: „Ik ben het vaak niet met collega Karabulut eens, maar ik sta pal naast haar als iemand haar beschuldigt van terrorisme of het sympathiseren daarmee.” D66’er Achraf Bouali zegt dat Öztürk „een gevaarlijke weg inslaat om een collega zo te besmeuren en te beschuldigen”.

Meerdere Kamerleden vragen Öztürk zijn woorden terug te nemen, maar dat weigert hij. Karabulut zelf reageert door te zeggen dat zij zich enkel inzet voor democratie en mensenrechten in Turkije. „Wat Öztürk doet, is niet alleen heel laag, het toont ook precies het probleem aan van Turkije: mensen die anders denken worden bestempeld als de ander, de vijand, als terrorist.” Karabulut zegt ook dat ze er geen probleem mee heeft de PKK een terreurorganisatie te noemen.

Als Öztürk daarna zijn aanvallen op Karabulut blijft herhalen, vraagt Arib hem daarmee te stoppen en niet te schreeuwen als hij het woord niet heeft. Als Öztürk dat weigert, ontneemt Arib hem het woord. „U bent klaar, het is mooi geweest.” Öztürk weigert vervolgens het spreekgestoelte te verlaten omdat hij nog spreektijd heeft. „Ik word monddood gemaakt”, roept hij nog een paar keer. Daarna druipt hij toch af.

CDA’er Pieter Omtzigt, daarna aan de beurt, zegt „perplex” te zijn van het gebeuren en vraagt Arib het incident te bespreken in het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer.

Karabulut noemt het gedrag van Öztürk in een telefonische reactie „een volksvertegenwoordiger onwaardig”. Ze is blij met het optreden van Arib en de steun van haar collega’s. Ze was eerder het doelwit van Denk in manipulatieve video’s op Facebook. „Als het de bedoeling is mij te intimideren, dan zal dat niet lukken, integendeel.”