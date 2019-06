Jonge strijkers en blazers spelen samen in ambitieus jeugdorkest

In de Q-Factory, drukbezocht repetitiecentrum voor musici in genres van Japanse percussie tot jongenskoor, klinkt schetterend het thema van James Bond. In de Kleine Zaal zitten zestig jonge musici samengepakt: violisten en cellisten in de middelbare schoolleeftijd, hout- en koperblazers die ouder ogen. „Goede jonge blazers zijn er nauwelijks in Amsterdam, klassiek trombone wordt aan de muziekschool niet gedoceerd”, wijst dirigent Nico Schippers, zelf in het dagelijks leven trombonist in het Koninklijk Concertgebouworkest. „Elders in het land heb je een bloeiende harmonieorkestcultuur, hier niet. Dat probleem gaan we niet oplossen. Deze jonge blazers komen van het conservatorium. Hopelijk inspireren we zo weer nieuwe jonge blazers.”

Trompet-student Tiago Baeza (20) uit Portugal is één van hen. De blaren staan rond zijn lippen, maar zijn droom is vastomlijnd: doordringen tot een goed, liefst steeds beter orkest. „Thuis keek ik vroeger YouTube-filmpjes van het Concertgebouworkest, in het kader van dit orkest word ik nu door één van hen gecoacht”, straalt hij. „In Portugal hebben ze het nooit over frasering, hier voortdurend.”

„Jonge Strijkers en Blazers Nederland”, een in 2015 gestarte ensemble-academie in Amsterdam, is bedoeld voor muzikale talenten van tussen de 8 en de 25 jaar. Oprichtster en eerste violiste in het Residentie Orkest Naomi Bach, ook vioolpedagoge, zocht een ensemble voor haar leerlingen om ze de samenspeelmogelijkheden te kunnen bieden die zij zelf als ambitieus vioolmeisje had gemist.

„Maar wat ik zocht bestond nog steeds niet”, vat Bach samen. Ze sprong zelf in het gat en begon met een clubje strijkers. Al snel kwamen er blazers bij, en werd de groep naar leeftijd gesplitst: kinderen vanaf acht jaar beginnen bij de „junioren”, vanaf 12 jaar stromen zij - mits goed genoeg – door naar de gevorderden.

Repetities: de lat ligt hoog

Tijdens de repetitie is duidelijk dat de lat hoog ligt. Strijkers worden aangespoord zelf aantekeningen uit elkaars partijen over te nemen („neem even die verantwoordelijkheid.”). Op feed back wordt serieus ingegaan.

Jonge violiste: „Mogen we dat tremolo niet gewoon aan de punt van de stok spelen?”

Naomi Bach: „Kan, maar dan kom je niet over de blazers heen. Dus toch beter in het midden.”

Concertgebouworkest trombonist Nico Schippers leidt de samenspeelacademie Jonge strijkers en Jonge Blazers. Roger Cremers

Scholiere Lieve Marees (15) begon toen ze zeven was met celloles. Ze studeert dagelijks een uur en komt elke zaterdag voor de 2,5 uur durende repetitie van de Jonge Strijkers uit Alkmaar. Dat kost tijd, ja, „maar in een orkest maak je ook vrienden.”

Marees: „Samenspelen vond ik altijd al heel leuk, maar hier heeft het ook echt niveau. Dat maakt het extra fijn. Je leert naar elkaar luisteren, je gaat technisch met sprongen vooruit en de stukken die we spelen zijn altijd goed en leuk.”

„Maatwerk”, vat dirigent Nico Schippers samen. „We passen de arrangementen aan tot ze voor de jongeren goed speelbaar zijn.”

Naomi Bach: „Onze ambitie is een echt goede ensemble-academie voor jonge musici te zijn. Zo bieden we ook een strijkkwartet-academie aan, waar ze al vroeg kunnen kennismaken met het kwartetspel. Wat had ik dat zelf heerlijk gevonden. En zij vinden dat nu óók.”

Ook voor serieuze amateurs

„Nadeel”: spelen op dit niveau eist inzet, bevestigt Bach. „De kinderen en jongeren die bij ons spelen zijn serieus over hun instrument. We hebben ook liever een kleine groep van hetzelfde niveau dan een grote met veel verschil. Maar het zijn zeker niet allemaal professionals in spe. Amateurs kunnen ook serieus zijn.”

Nico Schippers: „Ik was zelf 20 toen ik voor het eerst in het Concertgebouw speelde. Deze kinderen mogen dat al als ze elf, twaalf zijn. Het regelwerk kost me soms meer tijd dan mijn orkestbaan, maar dat is het waard. Als ik de smile van die kleintjes zie, besef ik dat.”

Bach: „De laatste repetitie voor de zomer is iedereen altijd verdrietig, ze willen niet dat het stopt.” Ter compensatie wordt eind mei wel een weekend georganiseerd aan in het Akoesticum in Ede, met allerlei workshops en masterclasses én doodgewone spelletjes.

Schippers: „We gaan niet uit van wat er allemaal niet kan, maar van wat ons zelf leuk had geleken. En dan gaan we dat gewoon regelen.”

Jonge Strijkers en Blazers speelt op maandag 10 juni in Paradiso het programma ‘Movie classics at Paradiso’ met soliste Lavinia Meijer (harp). Aanvang 13 uur. Meespelen kan door een video met een etude en een solostukje te sturen naar info@jongestrijkers.nl.