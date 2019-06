Hells Angels in beroep tegen civielrechtelijk verbod

Motorclub Hells Angels gaat in hoger beroep tegen het vorige week uitgesproken civielrechtelijke verbod op de organisatie. Dat heeft advocaat van de club Gert-Jan Knoops donderdag laten weten.

Knoops liet tijdens het proces al weten dat de Hells Angels wat hem betreft niet verboden konden worden. Er zou geen sprake zijn van één club, maar van zestien onafhankelijke Nederlandse afdelingen. Ook in internationaal verband zou er volgens Knoops geen overkoepelende Hells Angels-organisatie bestaan.

De rechtbank in Utrecht bepaalde vorige week dat de Hells Angels wél als een geheel gezien mogen worden. Daardoor konden de Nederlandse chapters verboden worden. De internationale tak mag ook niet meer actief zijn in Nederland. Volgens de rechters vormen de Hells Angels een gevaar voor de openbare orde. Veel Hells Angels houden zich bezig met misdaad. De club beloont leden die geweld hebben gebruikt met onderscheidingen, aldus de rechtbank.

‘Gewone, schappelijke mensen’

Volgens Knoops zitten bij de Hells Angels juist voornamelijk „gewone, schappelijke mensen die gewone beroepen uitoefenen”. De advocaat vertegenwoordigt de stichting IEHA, die de belangen van de Nederlandse afdelingen behartigt. De stichting was belanghebbende in de civiele zaak, en kon vanuit die positie beroep aantekenen. Knoops gaat binnen drie maanden officieel beroep aantekenen.

De zaak diende bij de civiele rechter in plaats van de strafrechter, omdat justitie daar meer kansen zag op een verbod. Eerder lukte het al om via deze weg motorclubs Satudarah en Bandidos verboden te krijgen. In die eerste zaak loopt nog een hoger beroep. In 2009 mislukte een poging van het OM bij de strafrechter een Hells Angels-verbod af te dwingen.