Gietijzeren gasleidingen moeten sneller worden vervangen

De circa 3.000 kilometer aan gietijzeren gasleidingen die in Nederland liggen, moeten versneld worden vervangen. Dat zegt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) donderdag in een rapport naar aanleiding van een gasexplosie in Den Haag, begin dit jaar. Een scheur in een gietijzeren leiding was daarvan de oorzaak.

Hoe snel het aantal gietijzeren leidingen afgebouwd moet worden, gaat het SodM nog afspreken met de gasnetbeheerders. De normen kunnen per stad en regio verschillen, zegt een woordvoerder. „Het is een complexe puzzel. Voor zo’n vervanging moet van alles geregeld worden.” Het gaat dan onder meer om vergunningen. Ook hoeveel hinder er verwacht wordt door opgebroken straten speelt mee in de vaststelling van de norm. Eind dit jaar moeten de afspraken rond zijn.

De overheid heeft de netbeheerders al in 2010 opgedragen de relatief kwetsbare gasleidingen van gietijzer uit de grond te halen en te vervangen door veiligere exemplaren van staal of kunststof. Ze zullen het tempo van die operatie nu dus verder moeten opschroeven. Het SodM wil ook dat de netbeheerders vaker gaan controleren op lekken.

125.000 kilometer

Van de 125.000 kilometer aan gasleidingen is 4 procent nu van gietijzer, aldus koepelvereniging van netbeheerders Netbeheer Nederland. In 2009 lagen er nog ruim twee keer zo veel gietijzeren leidingen. Het gasnet bestaat daarnaast voor een klein deel uit leidingen van asbest, tegenwoordig een kleine 800 kilometer. Ook die moeten volgens het SodM sneller worden vervangen.

Het OM liet woensdag weten dat niemand strafrechtelijk vervolgd kan worden voor de gasexplosie in Den Haag, die op 27 januari drie appartementen verwoestte. Vier mensen werden levend onder het puin vandaan gehaald. In totaal vielen er tien gewonden, niemand kwam om het leven. Netbeheerder Stedin was volgens justitie niets te verwijten. De gescheurde leiding in kwestie had een lage vervangingsprioriteit en leek dus weinig risico op te leveren.