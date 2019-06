Gerson F. verkrachtte Indonesische studente en fietste rustig naar huis

Op grote schermen in de rechtszaal is een kaart van Rotterdam met twee bewegende fietsen te zien. De ene fiets zit vlak achter de andere fiets – zeker zes minuten, of twee kilometer lang. Op die eerste fiets zat diep in de nacht op 21 juli vorig jaar een 20-jarige Indonesische uitwisselingsstudente die op gruwelijke wijze zou worden verkracht. Op de tweede fiets zat de 19-jarige Gerson F., die de verkrachting heeft bekend en deze donderdag voor de rechter staat.

De verkrachting in de Rotterdamse wijk De Esch leidde tot een schok in Nederland. Honderden mensen liepen mee in een stille tocht tegen geweld tegen vrouwen. Vandaag zit de rechtszaal vol met bezoekers en journalisten. Ze staren naar een kleine, voorovergebogen jongen in trainingspak. Hij lijkt een jaar of zestien.

Tintelende handen

Gerson F. was die dag boos omdat hij zijn vriendin in een instelling niet mocht zien. Als hij boos is, wil hij mensen pijn doen en gaat hij altijd fietsen. Maar hij ontkent dat hij het slachtoffer volgde en dat er van opzet sprake was. Zijn handen tintelden, hij kreeg een black-out en zag daarna ineens een bloedende vrouw op straat liggen, vertelt hij. Hij fietste rustig naar huis, nam een foto vanaf de Erasmusbrug, en rookte wat. Wat hij zich nog herinnert, is de sirene van een ambulance en dat hij aan zijn vingers rook.

Het slachtoffer, dat niet bij de zitting is, voelde ineens een fietsketting om haar nek, heeft ze verklaard. Een donkere man met een capuchon legde haar op de stoep en verkrachtte haar hardhandig met zijn hand. Ze kon nog aanbellen bij een buurman en werd twee dagen later wakker in het ziekenhuis. Ze was bijna gewurgd en bijna doodgebloed na een totaalruptuur, houdt de rechter Gerson F. voor. Dat woord kent hij niet.

De Indonesische studente is boos dat ze nu met het etiket ‘slachtoffer’ moet leven, blijkt uit een schriftelijke verklaring. Maar Gerson F. wordt tijdens de zitting door de officier en een psychiater en ook een slachtoffer genoemd. Zijn moeder is doof, zijn vader agressief en binnen het gezin was sprake van mishandeling en seksueel misbruik: óók van Gerson F.. Hij woonde tussen zijn elfde en zeventiende in gesloten instellingen en moest overleven. Hij is als tiener vaker veroordeeld, onder meer voor poging tot zware mishandeling en hij had kinderporno in zijn bezit.

Kleuter

Gerson F. is getraumatiseerd, heeft een hechtingsstoornis en er zijn kenmerken van borderline vastgesteld. Verbaal lijkt hij streetwise, maar hij kan zich gedragen als een kleuter.

Zijn seksuele activiteiten draaien om macht en pijn. Met zijn vriendin had hij een sm-relatie, waarbij hij haar sneed, haar keel dichtkneep en soms bewusteloos sloeg. De sm was wederzijds, veronderstellen gedragsdeskundigen, maar omdat zij niet weerbaar is, werd overwogen haar in een gesloten afdeling te plaatsen, waar het uiteindelijk niet tot gekomen is.

Gerson F. gebruikte ook medicatie tegen ADHD en psychoses. Maar daar was hij mee gestopt, omdat zijn vriendin hem dan „saai en suf” vond.

Een fietsketting is nooit gevonden. Gerson F. heeft eerder in een politieverhoor zelf verklaard dat hij het slachtoffer met een opgerold t-shirt heeft proberen te wurgen om zich af te reageren. Op zijn aanwijzingen vond de politie verder de trainingsbroek die hij droeg op 21 juli en achter een kast had verstopt.

Volgens de officier van justitie is sprake van poging tot moord met voorbedachte rade, zware mishandeling en verkrachting. Verder wordt Gerson F. verdacht van aanranding van een andere vrouw in dezelfde nacht plus het stelen van telefoons en een portemonnee. Het adolescentenstrafrecht past hier niet, vindt zij. De strafeis is zeven jaar celstraf plus tbs met dwangverpleging voor onbepaalde duur. Het slachtoffer eist 50.000 euro schadevergoeding.

Uitspraak op 20 juni.

Correctie (6 juni 2019): In een eerdere versie stond dat dader Gerson F. 18 jaar is. Dat moet 19 jaar zijn.