Fusie tussen Fiat Chrysler en Renault van de baan

Autofabrikant Fiat Chrysler wacht niet langer op het aarzelende Renault en heeft het vorige week gedane fusiebod ingetrokken. Het Franse Renault zei het voorstel met interesse aan het bestuderen te zijn, maar wilde een beslissing uitstellen.

De bedrijven zouden elk de helft van de aandelen van het gefuseerde bedrijf krijgen. Als ze waren samengegaan dan was het na Volkswagen en Toyota de op twee na grootste autofabrikant ter wereld geworden.

Aanvankelijk leek het erop dat het Fiat Chrysler, Renault en de Franse staat, die voor 15 procent aandeelhouder is, wel tot een akkoord zouden kunnen komen. Allebei de fabrikanten kampen met tegenvallende resultaten en zouden elkaar kunnen versterken.

Voor Frankrijk was het van belang dat Nissan, dat al intensief samenwerkt met Renault, de deal zou steunen en dat de binnenlandse arbeidsplaatsen bij Renault werden gegarandeerd.

Volgens Fiat Chrysler is het de schuld van de Franse politiek dat de fusie niet door kan gaan: “Het is duidelijk geworden dat de politieke omstandigheden in Frankrijk op dit moment het succes van een dergelijke combinatie in de weg staan”, stelt de Italiaans-Amerikaanse autofabrikant in een verklaring.

Analisten hadden direct na het bekend worden van het fusievoorstel al gewaarschuwd voor complicaties en de rol van de Franse staat. Toch zagen beleggers het wel zitten: het aandeel van Fiat Chrysler steeg nadat de plannen bekend waren gemaakt met bijna acht procent op de beurs in Milaan en het aandeel van Renault met ruim 12 procent in Parijs.