Ford sluit fabriek in Wales, 1.700 banen in gevaar

Ford sluit volgend jaar een grote autofabriek in Wales in het Verenigd Koninkrijk. De fabriek, waar 1.700 mensen werken, is „economisch onrendabel”, aldus het bedrijf donderdag in een verklaring. Ford benadrukt dat de naderende Brexit geen rol speelt in het besluit. Dat meldt persbureau Reuters.

Reden voor de sluiting is volgens Ford dat de fabriek niet meer rendabel is vanwege de dalende verkoop van benzineauto’s. Ook loopt in september volgend jaar een contract af met Jaguar Land Rover. Ford maakte in de fabriek motoren voor Jaguar Land Rover.

Dalende verkoop

De fabriek werd in 1977 geopend en produceerde vorig jaar 2,7 miljoen auto’s. Ford is een belangrijke werkgever in Wales. Vakbond Unite the Union heeft aangekondigd de sluiting aan te vechten. „Deze werknemers en de gemeenschap zijn Ford trouw gebleven, door dik en dun, maar in ruil daarvoor zijn ze schandelijk behandeld”, liet de vakbond weten.

Het bedrijf belooft werknemers te helpen aan een nieuwe baan. De Britse regering heeft aangekondigd dit proces samen met de vakbonden, het bedrijf en andere betrokkenen nauwlettend in de gaten te houden. Een woordvoerder noemt de sluiting „zorgwekkend” maar benadrukte dat Ford heeft toegezegd de andere fabrieken in het land voorlopig niet te sluiten.

De Britse auto-industrie heeft het moeilijk. De verkoop van auto’s daalt al jaren, vorig jaar met 3,1 procent. Vorige maand liet Ford weten wereldwijd 7.000 kantoorbanen te schappen, waarvan honderden in het Verenigd Koninkrijk. Honda kondigde in februari aan een fabriek te sluiten in Swindon in het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor verliezen zo’n 3.500 mensen hun baan.