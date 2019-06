Een ruige avonturenstrip die met liefde is bezorgd

De balling is Krieks eerste volwaardige stripverhaal. Hij tekende én schreef de tiende-eeuwse IJslandse saga over de terugkeer van een viking die vanwege een moord werd verbannen. Het is een flinke kluif, nogal een verschil met de korte verhalen waarmee Kriek eerder furore maakte. Hij is vooral bekend als illustrator, ook voor deze krant, en door zijn verstrippingen van het werk van H.P. Lovecraft (Het onzienbare). Voor In the pines, een collectie getekende murder ballads, kreeg hij in 2016 de Stripschapspenning voor het Beste Album.

Krieks eerdere werk is macaber van toon en indrukwekkend getekend in strak zwart-wit met een enkele steunkleur. Niet voor niets zijn de klassieke Amerikaanse EC-comics (Tales from the Crypt, Haunt of fear) een inspiratiebron. Ook in De balling zien we deze voorliefde terug, al permitteert hij zich meer op detailniveau: arceringen, plooien, ruiger kwastwerk in de achtergronden. Het oogt losser en avontuurlijker, passend bij de tijd en entourage van de vertelling.

De balling is een ruige avonturenstrip met vikingkrijgers, zwaardgevechten en confrontaties rond thema’s als loyaliteit, rechtvaardigheid en onbereikbare liefde. Imponerend zijn de krachtige vrouwen, met een bijzondere rol voor Unn de diepzinnige, grootmoeder van Vigdis, Einar en Hrafn. Laatstgenoemde werd vermoord door de banneling Hallstein die na zeven jaar terugkeert. De ongeleide Einar zint op wraak.

Het heroïsche verhaal gedijt bij het bloemrijke taalgebruik en de grootse gebaren. Kriek is overduidelijk in zijn element in de noordse mythologie. Hij is erin geslaagd een aantrekkelijke avonturenstrip af te leveren, die bovendien met liefde is bezorgd: een harde kaft met linnen rug en – dat mag eens genoemd – een perfecte bladspiegel.

Strips Erik Kriek - De balling Scratch Books, 192 pagina’s hardcover. € 29,90. ●●●●●