ECB stelt renteverhoging verder uit

De Europese Centrale Bank heeft het moment van een mogelijke renteverhoging verder uitgesteld. De ECB verwacht dat haar rentetarieven op het huidige, ultralage niveau blijven tot in de eerste helft van volgend jaar, zo maakte de centrale bank donderdag bekend in een verklaring. Het ECB-bestuur vergaderde donderdag in de Litouwse hoofdstad Vilnius.

In maart had de ECB een eerste renteverhoging ook al uitgesteld, tot einde dit jaar. Daar komt nu een half jaar bovenop. Het betekent dat de rente voor banken die geld lenen bij de ECB in elk geval tot medio 2020 op 0 procent blijft staan. Banken die deposito’s aanhouden bij de centrale bank in Frankfurt blijven daarvoor een ‘boeterente’ betalen van 0,4 procent. De centrale bank doet er alles aan om banken aan te sporen de kredietverlening op te voeren.

ECB-president Mario Draghi geeft om 14.30 uur in een persconferentie een toelichting bij het besluit. Het uitstel van de renteverhoging duidt op tegenvallende prognoses van economische groei en inflatie. Het ECB-doel van inflatie vlak onder de 2 procent lijkt verder uit zicht te raken.

In de verklaring staat ook dat de extra langetermijnleningen aan banken die de ECB in maart aankondigde, in principe een rentetarief krijgen van iets boven het standaardpercentage van 0. Banken die echter veel van dit loket gebruik maken – om extra krediet te verlenen aan burgers en bedrijven – kunnen lenen voor een negatief rentepercentage tot minus 0,3 procent. Dat komt erop neer dat de ECB op de leningen toelegt.