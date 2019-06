Dit is het WK van de gelijkheid

Een „explosie” van het vrouwenvoetbal, zo voorspelt voorzitter Gianni Infantino van wereldvoetbalbond FIFA. Het WK 2019 in Frankrijk, dat vrijdagavond in Parijs begint met een duel tussen het thuisland en Zuid-Korea, zal overal volle stadions trekken. Een miljard kijkers via televisie en internet, verwacht de FIFA. Het wordt het grootste sportevenement ooit waaraan alleen vrouwen meedoen. Al doet de beste speelster van de wereld niet mee.

Gouden Bal in 2018, drie goals onlangs in de finale van de Champions League: er is geen betere reclame voor haar sport dan de Noorse Ada Hegerberg (23). Techniek, snelheid, overzicht. Rugnummer 14, ook dat nog. En net zo eigenzinnig als Johan Cruijff, die in 1978 bedankte voor het WK in Argentinië. Sinds 2017 weigert de speelster van de Franse topclub Olympique Lyon uit te komen voor haar land. De Noorse bond loopt internationaal voorop met gelijke betaling voor mannen- en vrouwenploeg. Maar Hegerberg proeft nog altijd ongelijkheid. „Het gaat niet om geld maar om houding en respect”, zei ze vorige maand bij de BBC.

Equal pay for equal work

Het thema gelijkheid overschaduwt in de aanloop naar het achtste WK voor vrouwen de prognoses over kanshebbers of potentiële sterren. De Amerikaanse voetbalvrouwen – al drie keer wereldkampioen, titelhouder en ook nu weer favoriet – hebben dit voorjaar een proces aangespannen tegen hun eigen voetbalbond voor gelijke betalingen. Equal pay for equal work, luidt hun argument.

Dat dit principe nog niet overal is doorgedrongen, blijkt uit de wederwaardigheden van de Franse ploeg. Die moest negen dagen voor het openingsduel in hun trainingskamp in Clairfontaine plaatsmaken voor de mannelijke collega’s, die er hun intrek namen voor een oefenduel.

De Nederlandse vrouwenploeg, die dinsdag 11 juni in Le Havre begint tegen Nieuw-Zeeland, strijdt vooral achter de schermen voor meer gelijkheid. En met succes. Begin deze week maakte voetbalbond KNVB bekend de vergoeding voor de internationals na het WK fors te verhogen, zodat die op termijn die van de mannenploeg evenaart. Tv-commercials, billboards, poppetjes, plaatjes: niemand kan nog heen om de ‘Oranje Leeuwinnen’, zoals hun merknaam luidt.

Foto Remko de Waal/ANP

Alles straalt optimisme uit rond de Europees kampioen. Titelfavoriet? Vier jaar geleden deed Oranje voor het eerst mee aan het WK, om in de achtste finale te verliezen van Japan. Nu oogt de poulefase kansrijk, met naast Nieuw-Zeeland ook Kameroen en Canada, dat op de wereldranglijst wel hoger staat dan Nederland. Een plek bij de eerste twee betekent plaatsing voor de laatste zestien, ook de beste vier nummers drie in de zes poules gaan door. Maar groepswinst is niet per se gunstig. In dat geval wacht een duel met de nummer twee uit de groep van Engeland en Japan, beide door bookmakers hoger genoteerd dan Oranje.

Lees ook: De Oranjevrouwen zijn sportief en commercieel klaar voor het WK

Sinds de EK-overwinning in 2017 is de ploeg van coach Sarina Wiegman gegroeid wat ervaring en niveau betreft. Meer internationals dan toen spelen bovendien in buitenlandse topcompetities. Maar Wiegman handhaaft de smalle basis, evenals het belangrijkste wapen: de aanvalslinie Van de Sanden-Miedema-Martens.

Vooral spits Miedema – 58 goals in 75 interlands – maakte in de voorbereiding een gedreven indruk. Vier jaar geleden was ze te jong en niet fit voor een heldenrol. Nu noemen ook buitenlandse media haar als potentiële uitblinker, naast erkende toppers als de Braziliaanse Marta, de Francaise Eugénie Le Sommer, de Duitse Dzsenifer Maroszán, de Australische Sam Kerr of de Japanse Saki Kumagai.

Toppers genoeg, al blijft het gemis van Ada Hegerberg wrang.