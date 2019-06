Deze foto’s van de gitarist van The Police zijn te zien in het Bonnefantenmuseum

Gitarist Andy Summers (76) had er al een muzikaal leven op zitten, toen de populariteit van zijn zoveelste band, The Police, veertig jaar geleden een grote vlucht nam. In 1979 verzorgde The Police een legendarisch optreden op Pinkpop . Toen Summers besefte dat de roes van reizen, optreden en continue aandacht van adorerende fans en pers de komende tijd zijn leven zou bepalen, besloot hij er iets naast te gaan doen. Dat werd fotografie. Een selectie is de komende maanden te zien in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Summers legde het leven onderweg vast, maar zocht het ook steeds meer buiten de bandbubbel. Na The Police bleef hij muziek maken en fotograferen. ,,Gek genoeg ben ik de twee pas kort geleden gaan combineren. Nu speel ik ook, terwijl mijn werk wordt vertoond.” Andy Summers. A certain strangeness. Bonnefantenmuseum, Maastricht, t/m 27/10. Meer informatie: www.bonnefanten.nl