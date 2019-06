De FBK Games als proeftuin van de atletiek

De belangrijkste tegenstander van atlete Lisanne de Witte bij de FBK Games is RED Shift. Die naam ontbreekt op de wereldranglijst. RED Shift is een voor hardloopbegrippen snelle auto van de TU Twente, aangedreven door zonne-energie. Mens tegen machine als speciale attractie, zondag in Hengelo. Vermaak dat volgens de organisatie past in de hang naar een andere invulling van atletiektoernooien.

Alleen rennen, springen en werpen volstaat niet meer; dat is old school atletiek, aantrekkelijk voor kenners. De brede sportliefhebber wil tegenwoordig ‘beleving’. De FBK Games kiest voor aanvullend amusement, met battles, zoals Europees indoorkampioene Nadine Visser tegen olympisch kampioene Brianna McNeal. De andere banen zijn bezet door mindere atleten, en zo wordt de 100 meter horden als een attractie gepresenteerd.

Geintje met serieuze ondertoon

De race van 400-meterloper De Witte tegen de solarauto is ook zo’n battle. Een geintje met een serieuze ondertoon waarmee de FBK Games extra toeschouwers hoopt te trekken. Dat is volgens directeur Hans Kloosterman nodig om het gewenste aantal van 10.000 te halen, het streefgetal waarmee de financiële toekomst van het evenement voorlopig is gegarandeerd. „Vijf jaar geleden was ons dieptepunt met minder dan 5.000 toeschouwers”, zegt Kloosterman. „Dat is inmiddels gestegen naar 8.000, maar we mikken op 10.000. Niet dat we dat aantal direct nodig hebben om onze begroting van een kleine miljoen euro sluitend te krijgen, maar als businessmodel moet de FBK Games wel interessant blijven. Het is zinloos een sportevenement te organiseren waar geen mens naar kijkt.”

Verbazing won het aanvankelijk van acceptatie toen De Witte werd verzocht tegen een auto te lopen. „Ik dacht: een auto is toch vele malen sneller? Dat is oneerlijk en geen lol aan. Toen ik begreep dat mijn berekende tijd over 300 meter overeenkwam met die van de solarauto [topsnelheid 110 km/u] over die afstand, zag ik de grap er wel van in. Ik wil overigens wel in de binnenbaan lopen om het risico te vermijden dat de auto uit de bocht vliegt en ik daar het slachtoffer van word. Nee, daar zijn nog geen afspraken over gemaakt, maar dat lijkt me een logisch verzoek, toch?”

De Witte had liever de 400 meter in Hengelo gelopen, maar nu die niet staat geprogrammeerd, is dit een prima alternatief, waar ze ook nog een startvergoeding voor krijgt. En de 300 meter die ze moet lopen, beschouwt de atlete, die vorig jaar brons won bij de EK, „als een mooie snelheidsprikkel voor de 400 meter”. Bijkomend voordeel: „Ik kan relaxed naar de wedstrijd toeleven.” Al onderkent ze lachend een klein risico: bij een nederlaag wacht haar vermoedelijk eeuwige hoon van collega-atleten.

Testtoernooi bij verspringen

De mens-solarrace past in de proeftuin die de FBK Games op verzoek van de internationale atletiekfederatie IAAF sinds enige jaren is. Na de introductie vorig jaar van de wavelight rondom de baan, waarmee lichtritme voor de lopers een tijdschema aangaf, volgt zondag de jump-off bij het verspringen. De IAAF wil dat knock-outsysteem toevoegen aan het programma van de prestigieuze Diamond League en heeft ‘Hengelo’ aangewezen als testtoernooi. Met alle plezier, zegt Kloosterman. „Wij vinden het juist leuk om met de FBK Games een beetje voorop te lopen.”

Bij een jump-off beginnen de verspringers met ieder drie sprongen. De beste acht plaatsen zich voor de kwartfinales, waarin twee atleten het tegen elkaar opnemen. Wie wint plaatst zich voor de halve finales, waarna een finale uiteindelijk de winnaar bepaalt. Normaal krijgen verspringers elk zes pogingen en wint degene met de verste afstand. Bij een jump-off hoeft de winnaar uiteindelijk niet het verst te hebben gesprongen. Een dilemma dat de organisatie heeft opgelost door de eventuele verliezer met de verste sprong financieel te compenseren.

Zo experimenteert de FBK Games zich naar de toekomst. Met niet alleen aandacht voor sportieve vernieuwingen. Kloosterman vertelt dat er plannen zijn om in samenwerking met een vuilverwerkingsbedrijf het afval te recyclen. En voor dit jaar is serieus gekeken om het grootste, internationale atletiektoernooi in Nederland cashless te laten verlopen: alle betalingen met pinpas of telefoon. Waarom dat niet is gelukt? Kloosterman: „De techniek was nog niet zo ver. Elke transactie zou te veel tijd in beslag nemen. En wat we in Twente beslist niet willen is lange wachttijden bij de bierpomp.”