Zeven jaar cel geëist voor verkrachting Indonesische studente

Tegen de 19-jarige man die ervan wordt verdacht vorige zomer een studente te hebben verkracht in Rotterdam, is donderdag een celstraf van zeven jaar geëist. Ook zou hij onder dwang behandeld moeten worden in een tbs-kliniek. Gezien de ernst van de verkrachting komt de verdachte, Gerson F., wat het Openbaar Ministerie betreft niet in aanmerking voor berechting onder het jeugdstrafrecht. Omdat F. jonger is dan 23, had dat wel gekund.

Justitie verdenkt F. onder meer van poging tot moord met voorbedachten rade, verkrachting, zware mishandeling, aanranding en straatroof. Een Indonesische studente werd in juli aangevallen toen zij rond vijf uur in de ochtend bij haar woning aankwam in de wijk Kralingen. Vermoedelijk was de verdachte haar vanaf de Avenue Concordia gevolgd. De vrouw, die studeerde aan de Erasmus Universiteit, woonde in een populaire studentenbuurt.

Nadat de vrouw haar fiets op slot had gezet, werd ze aangevallen. De verdachte zou een fietsketting om haar nek hebben gedraaid en haar op straat hebben verkracht. F. verklaarde donderdag in de rechtszaal dat hij op het moment van de verkrachting een black-out had en dat toen de studente bloedend op straat lag, hij zich niet kon herinneren hoe ze daar terecht was gekomen.

De vrouw liep dusdanig ernstige verwondingen op dat zij moest worden opgenomen op de intensive care van het ziekenhuis en werd geopereerd. De destijds 18-jarige verdachte werd diezelfde week nog gearresteerd. De familie van het slachtoffer vloog na de aanval over naar Nederland om haar bij te staan. Ze heeft een schadevergoeding van 50.000 euro geëist van F.