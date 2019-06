YouTube gaat strenger optreden tegen haatfilmpjes

YouTube gaat strenger optreden tegen filmpjes met haatdragende inhoud. Het gaat vooral om video’s waarin superioriteitsdenkbeelden worden verkondigd, heeft het sociale medium woensdag laten weten. Dergelijk materiaal zal vanaf nu van YouTube worden verwijderd.

Het soort filmpjes dat voortaan verboden is, schrijft YouTube, bevat inhoud die „beweert dat een bepaalde groep superieur is om zo discriminatie, segregatie of uitsluiting te rechtvaardigen”. YouTube doelt op white supremacism - de gedachte dat zwarte mensen inferieur zijn aan witte - maar ook op video’s waarin bijvoorbeeld joden, homo’s of vrouwen als minderwaardig worden weggezet.

Verspreiders van het materiaal in kwestie kregen in 2017 al met minder vergaande maatregelen van YouTube te maken. Toen zorgde het bedrijf ervoor dat de kwalijke video’s minder vaak in lijsten met aanbevelingen terecht kwamen. Ook werd de mogelijkheid commentaar achter te laten uitgeschakeld en konden sommige filmpjes niet worden gedeeld. Daardoor zou het aantal kijkers van video’s met superioriteitsdenkbeelden gemiddeld al met 80 procent gedaald zijn.

Holocausontkenning

Filmpjes die oproepen tot haat of geweld omwille van onder meer ras, religie of nationaliteit waren al verboden. YouTube weert ook andere soorten inhoud, zoals naaktbeelden, zeer gewelddadige video’s en pestfilmpjes.

YouTube kondigde woensdag ook aan dat het video’s offline gaat halen die de echtheid ontkennen van gebeurtenissen waarvoor in werkelijkheid een overvloed aan bewijs is. Als voorbeeld noemt YouTube de Holocaust en de schietpartij op de basisschool in het Amerikaanse Sandy Hook.

Begin dit jaar bleek dat YouTube en andere techbedrijven als Facebook en Twitter haatdragende berichten twee keer zo vaak verwijderen als in 2016. Van de klachten die de platforms binnenkrijgen, nemen ze 90 procent nog dezelfde dag in behandeling. In meer dan zeven op de tien gevallen verwijderen de bedrijven het bericht waarover is geklaagd. Dat was in 2016 nog maar iets meer dan een kwart.