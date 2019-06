Vier gewonden en schade door noodweer

De hevige onweersbuien van dinsdagavond hebben op meerdere plaatsen in het land voor schade en overlast gezorgd. Veel meldingen gingen over omgevallen bomen en weggewaaide dakpannen. Beschadigde bovenleidingen en bomen op het spoor belemmeren woensdagochtend op sommige plaatsen nog het treinverkeer.

In Zwartsluis (Overijssel) raakten vier mensen gewond toen er bomen op de auto’s vielen waarin zij zaten. Eén van de slachtoffers is naar het ziekenhuis is gebracht, meldt RTV Oost. De andere drie raakten lichtgewond en werden ter plekke aan hun verwondingen behandeld.

Op verschillende plaatsen is het treinverkeer woensdagochtend nog verstoord door omgevallen bomen. Tussen Apeldoorn en Deventer rijden er door schade aan een bovenleiding naar verwachting tot 12.00 uur geen treinen. Ook tussen Eindhoven en Helmond en Eindhoven en Weert is nog geen treinverkeer mogelijk.

Avondvierdaagse

Ook in Gelderland kwamen veel meldingen binnen van beschadigde huizen door omgewaaide bomen of afgebroken takken, zo schrijft Omroep Gelderland. In Nijmegen werd onder meer een gasleiding kapot getrokken door een omgevallen boom. Bovendien besloten meerdere comités de avondvierdaagsen niet door te laten gaan vanwege het voorspelde noodweer. In Brummen, Huissen, Bennekom, Scherpenzeel, Putten en in Groesbeek werd de avondvierdaagse afgelast.

Het KNMI voorspelde dinsdag zware regen en windstoten. Rond middernacht trok het KNMI de waarschuwing code oranje voor de provincies Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Noord-Holland weer in. In Zeeland was de waarschuwing voor het noodweer, dat van het zuidwesten naar het noordoosten van Nederland trok, al eerder op de avond bijgesteld naar code groen.