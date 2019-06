Tips voor duizenden ‘verborgen vrouwen’

Soms wordt ze opgebeld, vertelt Shirin Musa, door een vrouw die bijvoorbeeld zegt dat ze zo de vuilniszakken gaat buitenzetten. Of Musa haar kan oppikken? Met een taxi brengt Musa zo’n vrouw naar het kantoor van haar feministische organisatie Femmes For Freedom in Den Haag, om vervolgens de vrouwenopvang te bellen: kan er een noodbed geregeld worden? „Vanuit daar kan ze begeleid worden naar een zelfstandig leven.”

‘Verborgen vrouwen’ worden ze genoemd: vrouwen die door hun familie binnenshuis worden gehouden. „Het enige recht dat zij hebben is het aanrecht. Het is een soort moderne slavernij”, zegt Musa. Naar schattingen zijn het er duizenden in Nederland. Dinsdag begon Femmes For Freedom de campagne ‘Ontsnap uit je huis’, bedoeld om deze vrouwen te helpen. „We hebben de tips die we jarenlang gaven in negen talen beschikbaar gesteld op de site.” Tips als: neem wanneer je je huis ontvlucht je documenten en gouden sieraden mee. „Goud is ook vermogen, dat kun je verkopen.” Ben je mishandeld, fotografeer dan je letsel. Weet dat de politie en de vrouwenopvang te vertrouwen zijn.

Niet alleen voor de vrouwen zelf heeft Musa advies. Buren die onraad ruiken moeten de politie bellen en de overheid moet een vinger aan de pols houden, zegt ze. „Mannen die zijn veroordeeld voor huiselijk geweld kunnen nu een nieuwe vrouw uit het buitenland halen. Dat zou moeilijker moeten worden.”

Het is een drukke tijd voor Musa: de laatste maanden streed ze voor vergoeding van hersteloperaties na genitale verminking. En vorige week nog dwong Femmes For Freedom met een advocaat af dat mannen die een islamitische scheiding weigeren ook door de Staat gegijzeld kunnen worden. „Dat is toch vét man?”

Géén activist zijn is een privilege dat Musa niet is gegund. „Ik ben geboren in windkracht tien”, vertelde ze toen ik haar vorig jaar interviewde. Hoewel ze een goede band heeft met haar uit Pakistan afkomstige ouders, merkte ze als meisje dat er van haar minder werd verwacht dan van haar broers. Vervolgens zat ze jarenlang vast in een islamitisch huwelijk, totdat ze als eerste Nederlandse vrouw een scheiding regelde via de rechter.

Makkelijk is het actievoeren niet, want met elke actie loopt Musa, zelf een moslima, het risico dat de islam het mikpunt wordt. „Als ik over verborgen vrouwen twitter, krijg ik te horen: islam het land uit! Of: doe eerst zelf je hoofddoek af!” Het raakt haar niet meer. „Daar heb je ze weer, denk ik dan. De vrouwen zijn met dat soort tweets niet geholpen. En dat zijn ze ook niet als wij geen aandacht vragen voor de problemen.”

Floor Rusman (@floorrusman) vervangt op deze plek tijdelijk Lotfi El Hamidi.