Thaise premier blijft nog een termijn ondanks omstreden verkiezingen

Premier Prayuth Chan-ocha blijft nog een termijn het staatshoofd van Thailand. Woensdag stemde het Thaise parlement met een grote meerderheid (500-244) in met zijn benoeming, meldt persbureau Reuters. De keuze voor de oud-generaal is even verwacht als omstreden. De Thaise premier wordt benoemd door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, en de gehele Senaat bestaat uit aanhangers van Prayuth.

Aan de benoeming van Prayuth gaat een hele geschiedenis vooraf. De oud-generaal greep vijf jaar geleden de macht in Thailand middels een militaire staatsgreep. In maart organiseerde hij voor het eerst sinds de coup verkiezingen, volgens critici alleen voor de show. Prayuth en zijn militaire achterban zouden het ogenschijnlijk democratische proces willen gebruiken om hun heerschappij te legitimeren.

Bij de verkiezingen nam Prayuth het op tegen twee oppositiepartijen: de Pheu Thai-partij, die aan de macht was ten tijde van de coup, en de nieuwe Future Forward Party. Pheu Thai kreeg de meeste stemmen, Prayuths partij Palang Pracharat werd tweede en de Future Forward-partij werd derde.

#NotmyPM

Kort na de verkiezingen riep het „democratische front”, zoals de oppositiepartijen zich noemden, dan ook de overwinning uit: de Pheu Thai en de Future Forward Party zouden gezamenlijk een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden krijgen. Echter, de electorale commissie besloot bij de toewijzing van de zetels tien kleine partijtjes allemaal een zetel te geven - ten koste van de oppositie.

Al deze partijtjes steunen Prayuth, waardoor de premier ervan verzekerd werd dat een meerderheid van het Huis van Afgevaardigden woensdag voor zijn benoeming zou stemmen. De volledige Senaat is bovendien aangewezen door het leger, dat Prayuth eveneens steunt.

De omstreden verkiezingsuitslagen en de benoeming van Prayuth die daarop volgde, heeft tot veel kritiek geleid. Oppositieleiders vinden dat Prayuth de macht heeft „gestolen” en dat hij zich geen democratisch verkozen leider mag noemen. In Thailand zijn sinds de stemming woensdag de hashtags #RIPThailand, #prayforthailand en #NotmyPM trending.