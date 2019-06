‘Elektrische auto behoudt langer waarde’

Elektrische auto’s verliezen vanaf 2025 minder snel waarde dan auto’s met benzine- of dieselmotor. Dat concludeert ING in een rapport over de autobranche. Voor veel autokopers was de restwaarde van elektrische auto’s een belangrijke zorg bij de aanschaf van een nieuwe wagen. Vooral de accu, die met de tijd een deel van zijn capaciteit verliest, zou kunnen bijdragen aan waardeverlies. De verkoop van nieuwe elektrische auto’s groeit snel, waardoor het tweedehandsaanbod ook groeit. In 2025 zijn het waarschijnlijk de populairste auto’s. Aangezien het aanbod van tweedehandsjes dan nog achterblijft bij de vraag, zal de waarde hoog blijven. ING schat dat nieuwe elektrische auto’s na vijf jaar 40 tot bijna 50 procent van hun nieuwwaarde behouden. Dat is aanmerkelijk meer dan benzineauto’s (35-42,5 procent) en diesels (27,5-35 procent). (ANP)

Een versie van dit artikel verscheen in NRC Handelsblad van 5 juni 2019