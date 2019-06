Portugal eerste finalist Nations League dankzij zege op Zwitserland

Portugal heeft zich als eerste land ooit verzekerd van een finaleplek in de Nations League. In de eerste halve finale won het land met 3-1 van Zwitserland, dankzij drie goals van sterspeler Cristiano Ronaldo.

Ronaldo opende in Porto na 25 minuten de score. Tien minuten na rust maakte Zwitserland gelijk, uit een penalty die de ploeg met dank aan de videoscheidsrechter toegewezen had gekregen. De Zwitsers kregen kansen op een tweede goal, maar Ronaldo bezorgde Portugal met doelpunten in de 88ste en 90ste minuut de overwinning.

Nederland komt donderdag in actie in de andere halve finale van de Nations League. Oranje neemt het dan in de Portugese stad Guimarães op tegen Engeland. De winnaar van dat duel speelt zondag tegen Portugal de finale.

De winnaar van de Nations League krijgt 6 miljoen euro prijzengeld. Het landentoernooi beleeft in het seizoen 2018-2019 zijn eerste editie. Voetbalbond UEFA heeft de competitie in het leven geroepen om de vriendschappelijke wedstrijden spannender te maken. Nederland plaatste zich voor het eindtoernooi in Portugal door winnaar te worden van een poule met Frankrijk en Duitsland.