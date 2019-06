‘Patiënt ontsnapt uit kliniek waar ook Michael P. verbleef’

Uit de forensisch psychiatrische kliniek van Fivoor in Den Dolder zou zaterdag opnieuw een veroordeelde patiënt zijn ontsnapt. Dat schrijft het AD woensdag. De kliniek kwam eerder in opspraak omdat daar ook Michael P. werd behandeld. Tijdens een proefverlof doodde hij in 2017 de 25-jarige studente Anne Faber.

De patiënt die is ontsnapt is de 44-jarige Peter M. uit Dordrecht, zegt het AD. Hij zou zijn weggebleven na een verlof. M. werd in 2017 veroordeeld omdat hij via internet bij de politie en de gemeente had gedreigd het station van Dordrecht op te blazen met een atoombom. Ook viel hij een aantal dagen na het dreigement in Dordrecht een onbekende man aan. Hij zou toen ook een mes bij zich hebben gehad. Zijn familie omschrijft M. in het AD als „levensgevaarlijk als hij zijn medicatie niet gebruikt”.

Bij M. zou zijn vastgesteld dat hij psychotisch was en leidde aan schizofrenie. Hij werd volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en in hoger beroep veroordeeld tot behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis.

Lees ook: In de kliniek was Michael P. een modelpatiënt

Familie waarschuwt voor M.

M. kreeg zaterdagmiddag drie uur verlof, schrijft het AD. Daarvan was twee uur onder begeleiding en een uur vrij. Na het uur dat M. alleen was keerde hij niet terug, schrijft de krant. Sindsdien zou niets meer van hem zijn vernomen. Familie van M. zegt tegen het AD dat hij mogelijk zeer gevaarlijk is. M. was al eerder van plan uit de kliniek bij Utrecht te ontsnappen, schrijft de krant.

De familie van M. zou de instelling van zijn ontsnappingsplannen op de hoogte hebben gesteld omdat zij bang zouden zijn dat M. hen iets zou aandoen: „Zonder medicatie wil hij zijn eigen familie vermoorden”, aldus M.’s moeder in het AD. Fivoor wilde woensdag geen reactie geven tegenover NRC, de gemeente Zeist was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Na de zaak-Faber kwam de kliniek in Den Dolder hevig onder vuur te liggen. In drie rapporten verschenen in maart oordeelden de de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat er grove fouten zijn gemaakt rond de behandeling van P. in Den Dolder. De veiligheidsrisico’s rond P.’s verlof werden verkeerd ingeschat. In hoger beroep heeft justitie tegen P. 28 jaar cel en met tbs en dwangverpleging geëist.