Oud-UEFA-voorzitter Lennart Johansson overleden

De Zweedse oud-UEFA-voorzitter Lennart Johansson is maandag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Zweedse voetbalbond woensdag. Johansson was van 1990 tot 2007 bestuurder van de UEFA, en daarmee de langstzittende voorzitter van de Europese voetbalfederatie. Hij overleed in zijn slaap na een kort ziektebed.

Johansson werd geboren in Bromma, een voorstad van de hoofdstad Stockholm. Zijn bestuurscarrière in het voetbal begon hij bij de voetbalclub AIK Solna, een van de grotere clubs van Zweden. Na verschillende bestuursbanen bij andere voetbalorganisaties, maakte hij de overstap naar de Zweedse Voetbalbond (SvFF). Daar was hij 1984 tot 1991 voorzitter. In 1998 stelde hij zich kandidaat voor het presidentschap bij de internationale voetbalfederatie FIFA, maar hij verloor van voormalig Zwitserse voorzitter Joseph Blatter.

In 1990 werd Johansson verkozen tot de vijfde bestuursvoorzitter van de Europese voetbalbond UEFA, waar hij de Fransman Jacques Georges opvolgde. Hij speelde een belangrijke rol bij de introductie van de Champions League als opvolger van de Europacup I. Ook het Europees Kampioenschap werd onder hem hervormd en uitgebreid van acht naar zestien landen. Mede door de uitbreiding van de kampioenschappen is het internationale voetbal sindsdien sterk vercommercialiseerd.

‘Bron van inspiratie’

„Hij was een toegewijde liefhebber van het voetbal, die zijn passie centraal plaatste in zijn leven. Hij zal herinnerd worden als een visionaire leider, en als de architect van de UEFA Champions League. Het wereldvoetbal zal hem altijd dankbaar zijn voor alles wat hij heeft bereikt voor het prachtige spel”, aldus voetbalbond UEFA in een verklaring.

Ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op Johanssons overlijden. „Ik ben er kapot van. Hij was een aardige vriend en een onuitputtelijke bron van wijsheid en inspiratie. Ik zal altijd dankbaar zijn dat hij president van UEFA was toen ik daar aankwam in 2000, omdat hij zowel professioneel als een menselijk rolmodel is geweest.”

Tijdens de wedstrijd tegen Malta voor de EK-kwalificatie aankomende vrijdag, zal de Zweedse Voetbalbond een eerbetoon aan Johansson brengen.