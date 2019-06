Ombudsman: Eindhoven moet demonstratie Pegida toestaan

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat burgemeester John Jorritsma van Eindhoven demonstraties van anti-islambeweging Pegida in de stad moet toestaan. Dat zegt hij woensdag tegen Omroep Brabant. Volgens Van Zutphen „schaadt de burgemeester het grondrecht van Pegida door een demonstratie te weigeren”.

Van Zutphen vindt dat Eindhoven moet zoeken naar een andere demonstratiemogelijkheid. Ook vindt hij dat Jorritsma, door de protestacties te verbieden, te makkelijk gehoor geeft aan tegenstanders. „Als je maar een grote mond hebt, dan kun je dus voorkomen dat een ander zijn grondrecht uitoefent. Daar gaat het fout”, zegt de Ombudsman.

Vrees voor rellen

Pegida was van plan donderdag opnieuw een demonstratie te houden in Eindhoven, maar kreeg daar net als vorige week geen vergunning voor. Burgemeester Jorritsma vreest voor rellen, nadat op zondag 26 mei een Pegida-demonstratie ook al voor problemen in de binnenstad had gezorgd. Toen protesteerden leden van de anti-islambeweging bij de Al-Fourqaan-moskee, waarop zo’n driehonderd tegendemonstranten de confrontatie zochten. Vier agenten raakten daarbij gewond, tien tegendemonstranten werden gearresteerd.

Volgens Van Zutphen gaat het recht op demonstratie vóór de angst voor verstoring van de openbare orde. „Alleen onder uitzonderlijke omstandigheden mag je het inperken. Maar nu is het helemaal nee en dat gaat mij te ver”, aldus de Ombudsman.

Pegida heeft een nieuwe aanvraag voor een demonstratie bij de gemeente ingediend, ditmaal voor aanstaande zaterdag.