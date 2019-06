Nutella-tekorten afgewend door einde staking Franse fabriek

Een wereldwijd tekort aan potten Nutella lijkt afgewend, nu een staking in een Franse fabriek van producent Ferrero woensdag is beëindigd. Dat meldt persbureau AP. Het werk in de Ferrero-vestiging, die een groot deel van de mondiale productie van de populaire hazelnootpasta voor zijn rekening neemt, lag ruim een week grotendeels stil.

Werknemers in de fabriek in het Franse Villers-Écalles willen een salarisverhoging van 4,5 procent en een eenmalige bonus van 900 euro. Ferrero wilde niet tegemoet komen aan de eisen van de arbeiders. Het bedrijf bood een loonsverhoging van 0,4 procent.

Daarom blokkeerden 160 van de 350 werknemers sinds vorige week maandag de toegang tot de fabriek. Er konden geen grondstoffen meer worden aangevoerd, en geen Nutella-potten meer worden geleverd aan winkeliers en groothandelaren. Lege schappen lagen op de loer, vooral omdat de fabriek met zo’n 600.000 potten per dag ongeveer een kwart van de totale wereldwijde voorraad levert.

Vechtpartijen

Waarom de staking woensdag werd afgebroken, is niet duidelijk. Eveneens is onbekend of Ferrero heeft toegegeven aan de eisen van de werknemers. Vakbond FO, die de stakers bijstaat, spreekt in elk geval van „bemoedigende voortgang”. Tijdens de staking dreigde het management volgens The Guardian met hoge boetes voor de stakers, wat volgens de vakbond neerkwam op „een onacceptabele schending van het stakingsrecht”. Voor zover bekend heeft Ferrero geen boetes uitgedeeld.

Vorig jaar was er in Frankrijk ook een en ander te doen rondom Nutella. Klanten in Intermarché-supermarkten gingen met elkaar op de vuist nadat de keten de Nutella in de aanbieding had gedaan. Intermarché zette de actie snel stop. Drie jaar eerder zorgde de toenmalige minister van Ecologie Ségolène Royal voor een schandaaltje door op te roepen tot een Nutella-boycot. Het product zou slecht zijn voor het milieu. Uiteindelijk bood Royal haar excuses aan.