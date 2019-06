Koele ontvangst Trump

De Amerikaanse president wilde de scheidend Britse premier niet een-op-een ontmoeten, maar de grootste kanshebber om Theresa May op te volgen, wilde weer niet in het openbaar gezien worden met Donald Trump. Boris Johnson verkoos een telefoongesprek van twintig minuten met hem. Dat vat de ongemakkelijke sfeer samen van de tweede dag van Trumps staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. May en Trump troffen elkaar alleen in bijzijn van anderen (foto boven). Als officieel cadeau gaf May Trump een concept voor de oprichting van de VN, met aantekingen van Winston Churchill, een hint dat de internationale organisaties die Trump hekelt wel degelijk belangrijk zijn.

Maandag was er nog volop gedemonstreerd in Londen tegen Trump (foto rechtsonder). Veel merkte de president er echter niet van. ‘s Avonds woonde hij een banket bij, hem aangeboden door koningin Elizabeth op Buckingham Palace (foto linksonder).