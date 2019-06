Knuffelende mannen

In veel culturen is het normaal dat mannen elkaar ter begroeting een kus op de wang geven, of hand in hand over straat lopen. In Nederland niet. Emile Wijnen (40) hoopt iets te doen aan het „grote taboe” dat hier heerst op vriendschappelijke fysieke aanraking tussen mannen.

Naast zijn gemengde knuffelworkshops voor mannen en vrouwen organiseert hij daarom ook één keer per maand een avond voor alleen mannen. Voor 25 euro doen ze oefeningen, waarbij het overigens iedereen vrijstaat om níét te knuffelen. „Het brengt veel verbroedering en vertrouwen. Aanraking is een eerste levensbehoefte.”