Kinderombudsman: te weinig zicht op situatie kinderen in vakantieparken

Er moet meer zicht komen op de leefomstandigheden van kinderen die langdurig in vakantieparken verblijven. Daarvoor pleit Kinderombudsman Margrite Kalverboer in een brief die zij woensdag aan alle colleges van Burgemeester en Wethouders stuurt. Gemeenten moeten in kaart brengen hoeveel kinderen in de parken verblijven en of zij hulp nodig hebben.

Het is onduidelijk hoeveel kinderen precies in vakantieparken wonen, de schattingen lopen uiteen van een paar honderd tot duizenden. Een deel van de gezinnen woont er vrijwillig, andere zien zich hiertoe gedwongen vanwege geldgebrek of andere problemen. Over de kinderen in deze groep maakt Kalverboer zich de meeste zorgen, volgens haar zijn er signalen dat hun „ontwikkelingsmogelijkheden” onder druk staan.

Kalverboer vreest dat de kinderen zich niet veilig voelen en dat zij opgroeien „in vervallen caravans” en met „veel onzekerheid in hun leven”. Het grootste probleem is volgens Kalverboer dat niemand zicht heeft op de situatie waarin deze kinderen opgroeien. Ook de ombudsman zelf is het, ondanks „vele inspanningen”, niet gelukt met hen in contact te komen.

De Kinderombudsman benadrukt dat er al stappen zijn gezet om de situatie in vakantieparken te verbeteren. Zo heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een actieplan opgesteld om te voorkomen dat er meer zogenoemde probleemparken ontstaan. Er is tot dusver echter te weinig aandacht voor „de stem van kinderen”, aldus Kalverboer.

Kalverboer begon haar onderzoek naar aanleiding van de problemen op camping Fort Oranje in Zundert, die twee jaar geleden ontruimd werd. De camping was zwaar vervuild, de stacaravans verkeerden in slechte staat en er waren problemen met de brandveiligheid.