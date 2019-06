Jaguar Land Rover en BMW gaan samenwerken met elektrisch rijden

Autofabrikanten Jaguar Land Rover (JLR) en BMW gaan samenwerken om technologie te ontwikkelen voor elektrisch rijden. Dat hebben de bedrijven woensdag bekendgemaakt. De fabrikanten willen samen aandrijfeenheden ontwikkelen.

Beide merken hebben al eerder elektrische auto’s op de markt gebracht. Zo was BMW in 2013 een van de eerste grote autofabrikanten die een volledig elektrische auto op de markt bracht. Ook JLR heeft hybride technologie in huis.

De bedrijven hopen met de samenwerking kosten te besparen. In januari maakte JLR al bekend 4.500 banen te schrappen als onderdeel van een grootschalige reorganisatie. Ook BMW kondigde in mei maatregelen aan. Het Duitse bedrijf wil de komende tijd 12 miljard euro besparen om te investeren in nieuwe technologieën, zoals elektrisch rijden.

Autofabrikanten werken vaker samen

Het gebeurt vaker dat autofabrikanten samenwerken om nieuwe technologie te ontwikkelen. Zo maakten concurrenten Daimler, moederbedrijf van onder meer Mercedes-Benz, en BMW in maart bekend om samen zelfrijdende auto’s te gaan ontwikkelen. Ook besloten Volkswagen en Ford hun partnerschap uit te breiden en gaat Toyota vaker samenwerken met Suzuki.

Eind mei werd bekend dat Fiat Chrysler wil fuseren met Renault. Dinsdag werd bekend dat het Franse automerk nog geen beslissing heeft genomen over het fusievoorstel.