Inval bij Australische omroep om publicatie van geheime informatie

De Australische politie heeft woensdag een inval gedaan bij de publieke omroep ABC in Sydney in verband met het publiceren van geheime informatie tijdens een uitzending over de oorlog in Afghanistan. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het is de tweede inval in twee dagen die verband houdt met het openbaarmaken van geheime informatie door journalisten.

De omroep maakte in 2017 een uitzending op basis van gelekte informatie waarin Australische militairen werden beschuldigd van oorlogsmisdaden in Afghanistan. De politie heeft mails, notities, artikelen en andere bestanden doorzocht van de journalisten die de uitzendingen maakten. Met de inval probeert de politie te achterhalen wie de informatie aan de omroep heeft gelekt. De omroep laat weten er alles aan te doen om hun bronnen te beschermen.

De inval roept volgens de publieke omroep vragen op over de persvrijheid in het land. Directeur David Anderson noemt het „een ernstige ontwikkeling”. Hij zegt: „Het geeft aanleiding tot zorgen over de persvrijheid en goede publieke controle op zaken rond nationale veiligheid en defensie.”

Huiszoeking

De inval vond plaats een dag nadat de politie een huiszoeking had gedaan bij Annika Smethurst, politiek redacteur bij de krant The Sunday Telegraph. De politie viel haar huis binnen in verband met een artikel uit 2018 over een vermeend voorstel van de Australische regering om burgers te bespioneren. News Corp. Australia, eigenaar van de krant, spreekt over „gevaarlijke intimidatie tegen diegenen die zich inzetten voor het vertellen van ongemakkelijke waarheden”.

De politie laat weten dat de twee zaken niets met elkaar te maken hebben. Ook zijn tijdens beide invallen geen arrestaties gedaan. Het is voor Australische ambtenaren verboden om geheime informatie te openbaren.