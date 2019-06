ING gaat persoonlijke aanbiedingen doen op basis van uitgavenpatroon

ING gaat klanten gepersonaliseerde advertenties tonen op basis van hun bij- en afschrijvingen. Dat blijkt uit de nieuwe privacyverklaring van de bank. ING wil specifieke diensten en producten aanbieden op basis van een analyse van de „betaalgegevens en vergelijkbare gegevens” van een klant. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat ING om uitleg vragen over waarom het volgens de bank gerechtvaardigd is om de data hiervoor te gebruiken.

Het gaat om aanbiedingen die volgens ING „zo relevant mogelijk” zijn voor de klant. Als voorbeeld geeft de bank een persoon die kinderbijslag ontvangt. Hem of haar zou een spaarrekening voor kinderen aangeboden kunnen worden. En klanten die de hypotheekpagina’s van ING bezoeken, kunnen meer reclame ontvangen over koophuizen.

De bank vraagt geen toestemming voor het gebruik van de betaalgegevens. Dat is ook niet verplicht onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wel is er een zogenoemde opt-out: klanten kunnen ervoor kiezen zich uit te schrijven.

Strengere eisen

Sinds de invoering van de AVG vorig jaar moeten bedrijven aan strengere eisen voldoen bij het verwerken van persoonsgegevens. Dat ING de betaalgegevens gaat inzetten voor reclamedoeleinden, is volgens de bank desondanks niet in strijd met de wet. Een woordvoerder stelt dat er sprake is van een zogenoemd gerechtvaardigd belang. Daarop kunnen bedrijven zich beroepen als het verwerken van de data „aantoonbaar noodzakelijk is” voor de bedrijfsvoering, aldus de AVG.

Volgens een woordvoerder van de AP is niet meteen duidelijk of er in dit geval inderdaad sprake is van een gerechtvaardigd belang:

„Een organisatie kan het een gerechtvaardigd belang vinden, maar de vraag is of dat volgens de regels van de AVG ook zo is. Dat moet je goed kunnen onderbouwen en die onderbouwing is niet meteen af te lezen uit de informatie die we nu van ING hebben gekregen.”

Een ING-woordvoerder kan niet precies uitleggen waarom er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Wel stelt hij dat uit onderzoek van de bank is gebleken dat de meerderheid van de klanten verwacht dat ING persoonlijke informatie gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. Zij zouden dit bovendien „wenselijk” vinden. Om het gebruikersgemak te vergroten, heeft ING daarom voor een opt-out gekozen, aldus de woordvoerder.