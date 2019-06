De laatste tijd vertaal ik met regelmaat en niet altijd van harte rapteksten voor onze elfjarige zoon. Hij vindt het toffe muziek en ook met de suggestieve ‘moves’ weet hij wel raad. Als ik weer eens mag tolken, gaat de tekst over een ‘hot woman’. Ik heb er weinig zin in en vertel hem dat hij die woorden vast zelf wel kan vertalen. Daar neemt hij geen genoegen mee. Hij vermoedt geheimtaal achter de magische woorden en kijkt mij uitdagend aan. „Nou”, zeg ik, „hot betekent warm en woman vrouw toch?” Een korte overpeinzing maakt plaats voor een zelfgenoegzaam lachje. „Een weervrouw”, zegt hij en heupwiegt verder.

