Forum duwt ChristenUnie uit Europese politieke familie

Forum voor Democratie is woensdag officieel toegelaten tot de ECR-fractie (Europese Conservatieven en Hervormers) in het Europees Parlement, tot nu toe het thuishonk van ChristenUnie/SGP. De twee christelijke partijen zijn nu bezig met „een oriëntatie op een andere fractie”, zo staat in een verklaring van ChristenUnie-europarlementariër Peter van Dalen. Hij verlaat hoe dan ook de ECR-fractie.

De ChristenUnie en SGP deden met een gezamenlijke lijst mee aan de Europese verkiezingen en vormen in het Europees Parlement één delegatie. Al in de campagne maakten zij duidelijk dat zij verschillend denken over samenwerking met FVD in Europa. Peter van Dalen (ChristenUnie) noemde dit tegenover NRC een „no go”, de nummer twee op de lijst – SGP’er Bert-Jan Ruissen – zei dat hij „niet bij voorbaat de deur dichtdoet” voor FVD. Bij de stemming in de ECR-fractie woensdag werd de verdeeldheid ook zichtbaar: Peter van Dalen (CU) stemde tegen, huidig SGP-Europarlementariër Bas Belder voor.

Van Dalen zegt in een toelichting dat hij een aantal standpunten van Forum „absurd” vindt, zoals het pleidooi voor een Nexit, het „bagatelliseren” van het klimaatprobleem en het „harde” immigratiestandpunt. „Met zo’n politieke partij kan ik niet in één fractie zitten”, zegt Van Dalen.

De twee partijen spraken eerder af tot na de verkiezingen te wachten of FVD inderdaad in de ECR-fractie zou worden toegelaten en daarna verder te kijken. Nu de ChristenUnie per se niet met FVD wil, gaat de partij samen met de SGP kijken of ze gezamenlijk bij een andere Europese fractie onderdak kunnen vinden. Een mogelijkheid is de Europese Volkspartij (EVP), de fractie van de christen-democraten, maar voor met name de SGP is dit lastig vanwege hun zeer pro-Europese koers.

'Wens elkaar vast te houden'

Het is in het Europees Parlement gebruikelijk om je bij een grotere fractie aan te sluiten. Als lid van zo’n politieke familie krijg je meer spreektijd, geld en ambtelijke ondersteuning en maak je op meer kans op spilfuncties in het Europees Parlement, zoals die van ‘rapporteur’ over bepaalde wetsvoorstellen of ontwikkelingen.

ChristenUnie en SGP sluiten niet uit uiteindelijk bij twee verschillende fracties uit te komen, maar hebben nadrukkelijk de wens „elkaar vast te houden”. Mochten ze toch niet samen in één fractie gaan, dan zou SGP’er Ruissen zich misschien alsnog bij de ECR-fractie kunnen voegen.

Het nieuws over de Europese breuk met FVD komt op de dag dat ook bekend werd dat de gezamenlijke CU/SGP-fractie in Zuid-Holland geen mogelijkheid ziet om echte onderhandelingen te beginnen met FVD over een college.