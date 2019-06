Finale Afrikaanse CL moet over wegens defecte VAR

Een defecte videoscheidsrechter heeft ervoor gezorgd dat de finale van de Afrikaanse Champions League moet worden overgespeeld. Dat heeft de Afrikaanse voetbalbond CAF woensdag op een vergadering in Parijs besloten. Afgelopen vrijdag werd de Tunesische club Espérance nog uitgeroepen tot winnaar van het toernooi.

In de tweede wedstrijd van de finale kwam Espérance op voorsprong. Tegenstander Wydad Casablanca uit Marokko dacht na een uur spelen op een gelijke stand te komen, maar dat doelpunt werd afgekeurd door de Gambiaanse scheidsrechter Bakary Gasama. Toen bleek dat hij door een technisch mankement de VAR niet kon raadplegen liepen de spelers van Wydad van het veld.

Espérance werd vervolgens tot winnaar gekroond, maar dat feestje blijkt nu dus van korte duur. De club moet de beker en ook de medailles van de spelers inleveren. De Tunesische club is het daar niet mee eens en vecht de beslissing aan bij het internationaal sporttribunaal CAS.

Een datum voor de opnieuw te spelen return, die op neutraal terrein wordt afgewerkt, is er nog niet. Het duel zal sowieso pas na het toernooi om de Afrika Cup worden gespeeld, dat op 19 juli eindigt. De eerste finalewedstrijd tussen de twee teams was in 1-1 geëindigd, die uitslag blijft gewoon staan.