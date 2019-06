Filmoverzicht: Huisdiergeheimen 2 is gemoedelijk, Camino vooral een egoportret

●●●●● Mug: Drama Regisseur Malgorzata Szumowska observeert en portretteert in haar film het Poolse stadje Swiebodzin. Maar de film gaat vooral over de kleinburgerlijke bijziendheid van Polen. Lees de recensie: Niemand is veilig voor Szumowska’s barse satire Regie: Malgorzata Szumowska. Met: Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Malgorzata Gorol. In: 7 bioscopen.

●●●●● Huisdiergeheimen 2: Animatie Als de mensen van huis zijn dansen de katten, de honden en alle andere huisdieren gebroederlijk op tafel in ‘Huisdiergeheimen 2’. Maar zoetsappig wordt de animatiefilm nooit. Lees de recensie: ‘Huisdiergeheimen 2’ is even gemoedelijk als z’n voorganger Regie: Chris Renaud, Jonathan del Val. Met de Nederlandse stemmen van: Fedja van Huêt, Frank Lammers, Jandino Asporaat, Peggy Vrijens, Karin Bloemen, Georgina Verbaan. In: 147 bioscopen.

●●●●● An Elephant Sitting Still: Arthouse In ‘An Elephant Sitting Still’ geeft de jong gestorven Chinese regisseur Hu Bo zijn compromisloze, sombere visie op zijn land. Lees de recensie: Verloren in het nieuwe China Regie: Hu Bo. Met: Zhang Yu, Wang Yuwen, Peng Yuchang. In: 21 bioscopen

●●●●● Camino: Documentaire Is je eigen hoofd voldoende voor een bioscoopfilm? De wandeldocumentaire ‘Camino’ van Martin de Vries die alleen naar Santiago de Compostella wandelt, richt zich alleen op hem. Lees de recensie: ‘Camino’ is vooral een egoportret Regie: Martin de Vries. In: 33 bioscopen.

●●●●● Tolkien: Biopic Terwijl ze wegrijden van weelderige, groene velden, zegt de moeder van de jonge J.R.R. Tolkien dat hij het landschap in zijn hart moet sluiten. „En het zal er altijd zijn.” Niet veel eerder zagen we haar zoon zorgeloos in de idyllische natuur van het Britse Sarehole spelen, maar het vaderloze gezin verhuist op advies van een bevriende geestelijke richting het grauwe Birmingham. Lees de recensie: Bordkartonne personages en uitleggerige gesprekken Regie: Dome Karukoski. Met: Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney, Derek Jacobi. In: 72 bioscopen.

●●●●● Nous finirons ensemble: Drama ‘Nous finirons ensemble’ is met wat moeite los te zien van voorganger ’Les petits mouchoirs’. De Franse film gaat over ouderschap, liefde, schaamte en het belang van vriendschap. Lees de recensie: ‘Nous finirons ensemble’ zit vol oude liefdes, oud zeer en begeerte Regie: Guillaume Canet. Met: François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel. In: 29 bioscopen.