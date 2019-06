Duizenden ratten krioelen om je heen – alsof je zwemt in een zwarte zee. Je broertje klampt zich nog wat steviger vast. Je zwaait wanhopig met een dovende toorts: alleen licht kan deze mensenetende plaag op een afstand houden.

Een intens beklemmende wanhoop doordringt A Plague Tale: Innocence. Deze fijne verrassing van de kleine Franse gamestudio Asobo straalt omdat ze het aandurft een helderheid van ervaring te omarmen die in recente blockbustergames soms ontbreekt.

Het is de veertiende eeuw; het Engelse leger, de Inquisitie en een magische rattenplaag dalen tegelijkertijd neer op het Franse platteland van Aquitanië. De dood is overal, mensen sterven gruwelijk, lichamen liggen te rotten op het slagveld. Dit is echter geen gewelddadig vechtspel. Het is meer een historische tienerroman van Thea Beckman. De dood is vooral een ongeromantiseerd deel van de dagelijkse werkelijkheid.

Heldin is Amicia de Rune, een jonge tienermeid van nobele huize die met haar zieke vijfjarige broertje Hugo op de vlucht slaat voor de Inquisitie. We voelen mee met haar wanhoop: hoe moet je al dat geweld het hoofd bieden met slechts een slinger als wapen? Creatief denken is haar troef. Met behulp van alchemische formules kan ze vuren doven, ratten afleiden of soldaten dwingen hun helm af te zetten. Een goed recept voor interessante puzzels, en gevechten waarbij het hoofd harder moet werken dan de reflexen. Tegelijkertijd vraagt de game je regelmatig of je het doden gerechtvaardigd vindt – maar oordeelt zelf niet.

A Plague Tale diept personages niet altijd genoeg uit, maar blinkt uit in sfeer. Je doolt rond in een wereld die voelbaar ontwricht wordt door eindeloze dreiging, waarin alleen de liefde tussen Amicia en Hugo verlichting biedt. Wanneer Amicia met evenzeer getraumatiseerde leeftijdsgenoten probeert om een vredige gemeenschap te creëren, kun je even ademhalen. Dan keert chaos terug: in A Plague Tale is isolatie slechts uitstel, niet afstel, van naderende dreiging.