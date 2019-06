Duitse nepagenten lichtten ouderen op voor 23 miljoen euro

Duitse criminelen die zich voordoen als agenten hebben in de afgelopen twee jaar 23 miljoen euro buitgemaakt. Dat blijkt uit documenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen. De nepagenten doen onder meer alsof ze bij een noodnummer werken en halen zo voornamelijk ouderen over geld over te maken of hun waardevolle spullen „in bewaring” te stellen.

Tussen begin 2017 en eind maart 2019 werden 638 mensen opgelicht door de nepagenten. De daders zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken veelal Duitsers van Turkse komaf en opereerden vanuit callcenters in Turkije. Ze hebben slachtoffers, vooral 60-plussers, gemaakt in de hele deelstaat Noordrijn-Westfalen. De gedupeerden verloren tot duizenden euro’s per persoon.

Het is onduidelijk of en hoeveel van de nepagenten inmiddels gearresteerd zijn. Volgens persbureau DPA dient in de stad Bielefeld een zaak tegen twee verdachten die samen een half miljoen euro buit hebben gemaakt door telefonische oplichting.

De problemen lijken in elk geval nog niet ten einde, de politie heeft woensdag nog een geval van vergelijkbare telefonische oplichting gemeld. Zij roept mensen op het telefoonnummer te controleren en meteen de verbinding te verbreken als iemand om geld vraagt. „Het onderbreken van een gesprek is in dit geval niet onbeleefd, maar beschermt je tegen misdaad”, aldus de politie.