Dodental na demonstraties Soedan loopt op tot zeker 60

Bij de bestorming van een demonstrantenkamp door het Soedanese leger in Khartoem op maandag zijn zeker zestig mensen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau Reuters woensdag. Eerder werd nog gesproken van zeker negen doden.

Het dodental werd opnieuw vastgesteld door een groep artsen, gelieerd aan de oppositie. Soedanese demonstranten organiseerden maandag een zitprotest bij een militair complex in de hoofdstad. Het leger brak de demonstratie op door met scherp te schieten. De organisatie die de protesten grotendeels op touw zette, wil dat een internationaal committee onderzoek gaat doen naar het gewelddadige optreden van het leger.

Oppositieleider Madani Abbas Madani omschreef de gebeurtenissen van maandag als een „geplande en systematische poging om de bevolking te onderdrukken”. De militaire raad, de Transitional Military Council (TMC), zegt echter dat criminele activiteiten bij de protesten zouden hebben geleid tot het ingrijpen van de veiligheidstroepen. In april opende het leger ook al het vuur op betogers, daarbij kwamen eveneens tientallen mensen om het leven.

Onderhandelingen stil

Burgers demonstreren al enkele maanden tegen de militaire machthebbers in het land. Sinds dictator Omar al-Bashir in april werd afgezet, is de macht in handen van de TMC. De onderhandelingen tussen de TMC en de oppositie zijn echter stil komen te liggen over een conflict wie het land de komende drie jaar, gedurende de overgangsfase naar een democratisch bestel, moet leiden.

Dinsdag verwierp de oppositie een voorstel van de TMC om binnen negen maanden verkiezingen te houden. Daarop annuleerde de militaire raad alle afspraken die tot nu toe tijdens onderhandelingen met de oppositie waren gemaakt over de overgangsregering. De onderhandelingen verliepen al langere tijd stroef.

Demonstranten willen dat de Soedanese bevolking tijdens de overgangsfase de macht in handen krijgt. Al maanden demonstreren overwegend jonge Soedanezen om dat voor elkaar te krijgen. Zij beschouwen de machtsovername van de militairen als een coup. De demonstranten willen dat er een burgerregering wordt ingezet waarin het leger zo min mogelijk macht heeft. Maar de militaire raad wil vooralsnog geen afstand doen van de macht.