Coalitie wil geen reclame meer op publieke omroep tot 20.00 uur

De coalitie wil dat er geen reclame meer komt op de zenders van de publieke omroep tot 20.00 uur. Dat melden verschillende media woensdag. Een woordvoerder van minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, CU) bevestigt dat er een „politieke overeenkomst” is maar wil niet ingaan op details. Minister Slob komt „in de loop van de maand” met een brief.

Volgens RTL Nieuws worden de websites van de NPO helemaal reclamevrij. Ook zou besloten zijn dat jongerenzender NPO 3 op termijn grotendeels gevuld moet worden met programma’s van regionale zenders. Met deze koerswijziging lijkt er een einde te komen aan de positie van de NPO 3 als jongerenzender.

Aspirant-omroepen hoeven verder nog maar 50.000 leden te werven om aanspraak te maken op zendtijd, eerder was dat 150.000. Dit betekent dat WNL en Human kunnen blijven bestaan, PowNed haalt de grens hoogstwaarschijnlijk niet. Deze omroep had in 2018 iets meer dan 21.000 leden. Tot slot zullen grote omroepen minder budget krijgen en kleine omroepen juist meer.

De omwenteling kost volgens De Telegraaf 60 miljoen euro, het Rijk zal 40 miljoen hiervan compenseren. De rest moeten de omroepen zelf betalen. De coalitiepartijen hebben maanden onderhandeld over de toekomst van de NPO. Het is nog niet bekend wanneer de veranderingen doorgevoerd worden.