Buitenlandse redder is ook risico

Het begon met een Georgische zakenman waar niemand in Nederland ooit van had gehoord. Daarna volgden een Rus, een Chinees, een Turk en wéér een Georgiër. Sinds deze week heeft ook een Mexicaan zich geschaard bij het bescheiden legertje buitenlanders dat investeert in het Nederlands profvoetbal: Mauricio Garcia de la Vega.

De la Vega verwierf tachtig procent van de aandelen van eerstedivisieclub Roda JC en zal, mits de deal wordt goedgekeurd door de KNVB, niet de laatste buitenlander zijn die zich inkoopt in het Nederlandse profvoetbal. De trend lijkt onomkeerbaar en het opmerkelijke is dat clubs ondanks hun eigen wens voor strengere regels rond overnames toch steeds vaker de mogelijkheden van een exotische investeerder verkennen. Voor hen zijn buitenlandse investeerders eng en spannend tegelijk.

Emotionele binding

De la Vega komt uit een rijke familie. Zijn vader bouwde een zakenimperium op nadat hij zijn eerste geld had verdiend door met twee ijscowagens Mexico-Stad te doorkruisen. Zelf werkte De la Vega onder meer als bankier, spelersmakelaar en organisator van concerten van Elton John en Luciano Pavarotti. Eerder investeerde hij in de Spaanse club Real Murcia, waar supporters hem hebben uitgekotst wegens het niet nakomen van beloftes.

Dat hij in Kerkrade een nieuwe uitdaging in zijn leven vond, is toeval. Hij heeft geen emotionele binding met Roda JC. Het is business: De la Vega wil de marktwaarde verhogen van een club die meer potentie heeft dan er nu uitkomt. Eerst een nieuwe trainer erin, dan wat spelers en dan binnen drie jaar naar de eredivisie.

Frits Schrouff, inmiddels de oud-eigenaar van Roda, is dolblij dat de Mexicaan zich bij hem meldde. Hij wilde al tijden af van de club. Zoals voor zoveel eigenaren met een clubhart geldt, hebben de aandelen hem naast erkenning ook zorgen gebracht. Zijn ooit zo geduchte Roda degradeerde twee jaar geleden uit de eredivisie met een hoop financiële sores tot gevolg. Jaarlijks gaf hij miljoenen euro’s weg om het voortbestaan van Roda te garanderen.

Bijna wanhopig ging de bijna-tachtigjarige op zoek naar een koper van zijn aandelen. De eerste twintig procent gingen naar de Zwitserse Rus Aleksej Korotajev. Voor de overige tachtig was voldoende belangstelling, maar dikwijls zat Schrouff tegenover avonturiers met vage intenties. Een voetbalclub bezitten vergt verantwoordelijkheid: je draagt zorg voor duizenden supporters die erop moeten kunnen rekenen dat ze ook over tien jaar nog naar het stadion kunnen gaan.

Strikte toetsing

Er zijn voorbeelden genoeg van overnames die meer tumult dan succes hebben gebracht. Bij Manchester United bleven duizenden supporters weg omdat ze de Amerikaanse familie Glazer ervan betichten dat ze de club leegtrekken. Dichter bij huis raakte ADO Den Haag in 2014 verzeild in een cultuurstrijd met Chinese sportmarketeers.

Uit vrees voor zulke scenario’s besloten Nederlandse profclubs in overleg met de KNVB om de regels voor buitenlandse overnames strenger te maken. Wil iemand bij een club meer dan 25 procent van de aandelen bemachtigen, dan volgt een strikte toetsing. Heeft iemand elders al belangen in een voetbalclub? Hangt er een zweem van zwart geld? Dan blijft de poort gesloten. Ingewijden spreken van de strengste controle van alle competities in Europa.

Dit jaar heeft dat geleid tot afkeuring van de beoogde overname van FC Den Bosch. De noodlijdende club dacht met de 24-jarige Kakhi Jordania, zoon van oud-Vitesse-eigenaar Merab Jordania, een verlosser te hebben gevonden. Maar na een externe screening door accountantsbureau Grant Thornton besloot de licentiecommissie van de KNVB de overname te blokkeren, uit vrees voor een witwasscenario.

Bewijs was er niet. Maar de juristen in de licentiecommissie redeneerden als in een Amerikaanse rechtbank: zolang Jordania zijn onschuld niet kon bewijzen, was hij verdacht. Hoewel onafhankelijke deskundigen de casus momenteel opnieuw bekijken, geldt de uitspraak als precedent, waarmee clubs en hun aanhang beschermd zijn. Het zijn immers niet altijd clubs die bepalen of ze hun aandelen in de verkoop doen, maar de individuen die ze bezitten. Soms zijn dat geen hardcore fans. Zoals oud-ADO-eigenaar Mark van der Kallen. Wat de Chinese advocaat Wang Hui met zijn club van plan was wist hij niet. Wel dat diens miljoenenbod te hoog was om te negeren.

De paradox is dat clubs soms ook zelf op zoek gaan naar buitenlandse investeerders. Uit ambitie – zoals PEC Zwolle dat in de Emiraten naar financiers lonkte om sportieve stappen te maken. Of uit pure nood, de Nederlandse voetbaldirecteur die eens met Chinezen onderhandelde en tot zijn verbazing hoorde dat de overname door kon gaan, mits zijn club een bepaalde wedstrijd zou verliezen. Matchfixing, dacht de directeur: dat nooit.

Ook Fortuna Sittard stond zo vaak in het rood dat geen lokale investeerder er nog een cent in wilde stoppen. De oplossing? De entree van Isitan Gün uit Istanbul. Hij werd met argusogen verwelkomd door supporters, maar zorgde ervoor dat het veld weer kon worden besproeid, dat er weer koffie was voor het kantoorpersoneel en hij bracht Fortuna een jaar later terug naar de eredivisie.

Zolang zulke verhalen er zijn, zullen ook andere clubs als Roda blijven hopen op de ommekeer. Mauricio Garcia de la Vega is weliswaar een grote onbekende, maar wie bijna failliet is, heeft zijn redder misschien niet te kiezen.