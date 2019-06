Bondspresident noemt reacties op dood CDU-politicus ‘afschuwelijk’

De Duitse Bondspresident Frank-Walter Steinmeier heeft woensdag kritiek geuit op reacties op de dood van Walter Lübcke. De Duitse CDU-politicus, die zondag overleed aan een schotwond, wordt op Facebook en Twitter bespot en uitgescholden. Steinmeier noemt dat „afschuwelijk”, meldt de Beierse omroep Merkur.

Facebookgebruikers schreven onder meer: „Het is je eigen schuld, geen medelijden”, aldus Merkur. Of: „Eindelijk goed nieuws”, „Mijn sympathie is beperkt” of „Rust in de hel jij klootzak”.

Steinmeier noemde de beledigingen aan het adres van Lübcke op sociale media „cynisch, smakeloos, afschuwelijk, in elk opzicht onaangenaam”, schrijven de zender ARD en omroep Merkur. Hij sprak woensdag op een evenement van de Duitse Stedenconferentie in Dortmund, en riep op tot meer publieke discussie en verontwaardiging over zulke „ondraaglijke” reacties.

Lübcke was een geliefd politicus, en leidde sinds 2009 in Kasssel als zogeheten Regeringspresident in het Regierungspräsidium, een bestuursorgaan dat tussen de deelstaat en de gemeentes staat.

Doodsbedreigingen

Plaatsvervangend Regeringspresident van Kassel, Hermann-Josef Klüber, bevestigt aan omroep Bayerse Rundfunk 24 dat Lübcke de laatste jaren door verschillende groepen herhaaldelijk werd bedreigd. Het zou onder meer gaan om de zogenoemde Reichsburgers die middels brieven leden van het CDU en de president bedreigden, schrijft de omroep. Hij kreeg in 2015 beveiliging wegens doodsbedreigingen.

De Duitse politie en Openbaar Ministerie doen nog geen uitspraken over het motief of de mogelijke dader. Er is een speciale eenheid van twintig politieagenten op de zaak gezet.