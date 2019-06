Besprekingen in Zuid-Holland met Forum voor Democratie lopen stuk

Forum voor Democratie, VVD, CDA en ChristenUnie/SGP gaan niet met elkaar onderhandelen over een college in Zuid-Holland. De verkennende gesprekken tussen deze vier partijen hebben onvoldoende vertrouwen gegeven voor echte onderhandelingen, bevestigen bronnen binnen deze partijen. Een officiële bekendmaking van het stuklopen van de gesprekken volgt naar verwachting later deze woensdag.

De vier partijen voerden sinds ruim twee weken gesprekken om te kijken of zij onderhandelingen konden beginnen. Voor de ChristenUnie/SGP lag dit lastig omdat FVD, de VVD en het CDA eerder al een gezamenlijke inhoudelijke verkenning hadden gemaakt en de fractie niet bij „een bestaand blok” wilde aansluiten. Verder lag het bij CU/SGP erg gevoelig dat FVD-leider Thierry Baudet op Twitter een filmpje plaatste dat in extreem-rechtse kringen circuleert en waarin immigratie en (seksueel) geweld rechtstreeks met elkaar in verband worden gebracht.

Binnen met name de fractie van ChristenUnie/SGP waren hierdoor grote bezwaren tegen verdere samenwerking. Afgelopen maandagavond besloot de fractie dat zij daarom niet in één college met Forum voor Democratie kan stappen. De partijleiding van de ChristenUnie in Den Haag heeft ook overleg gehad met de lokale fractie over welke gevolgen het filmpje moest hebben.

Wiegel geeft opdracht waarschijnlijk terug

Nu FVD, de grootste partij, niet aan onderhandelingen gaat deelnemen geeft informateur en VVD-erelid Hans Wiegel naar verwachting zijn opdracht terug. Hij werd na de verkiezingen eind maart door FVD gevraagd om onderzoek te doen naar het vormen van een meerderheidscollege. Wiegel wilde in ieder geval de twee grootste partijen, FVD en de VVD, in zo’n college zien plaatsnemen.

Met het stuklopen van de besprekingen met Forum voor Democratie is het informatieproces in Zuid-Holland na ruim twee maanden terug bij af. Het lijkt logisch dat nu de VVD, als tweede partij, een informateur mag vragen naar een meerderheidscollege te zoeken zonder de elf zetels van het FVD. Dat zal nog niet eenvoudig zijn, want als het CDA en ChristenUnie/SGP opnieuw aanschuiven zijn nog zeker twee partijen nodig voor een meerderheid. Dit zouden bijvoorbeeld D66, GroenLinks en/of de PvdA kunnen zijn.

Nu FVD in Zuid-Holland niet meer meepraat is de partij alleen in Limburg nog in beeld om deel te nemen aan het college. Daar praat FVD momenteel met de VVD, het CDA en de PVV.